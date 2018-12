Lavoro - 88mila assunzioni hi-tech entro il 2020. Ma non ci sono laureati : Per i professionisti dell’Ict il Lavoro non conosce crisi e si affacciano profili nuovi, come il cyber security officer, lo specialista dei big data e il service development manager. Solo per il 2018 il fabbisogno indicato dalle aziende di laureati specializzati oscilla tra i 12.800 e i 20.500 tecnici l’anno mentre l’università dovrebbe laurearne poco più di 8.500: di fatto quindi più di una ricerca su due è ...