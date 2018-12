Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour insieme negli stadi

Biglietti in prevendita per i concerti negli stadi di Laura Pausini e Biagio Antonacci annunciati per il 2019 : I concerti di Laura Pausini e Biagio Antonacci sono finalmente ufficiali, così come tutte le indicazioni per accedere alla prevendita dei tagliandi di ingresso in tutte le piattaforme ufficiali. Si inizia con la prevendita esclusiva al via dalle 13 del 3 dicembre per gli iscritti al Fan Club di Laura Pausini e per quelli della newsletter del sito ufficiale dedicato a Biagio Antonacci. L'apertura delle vendite esclusive è in programma per le ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci insieme per una tournée all’insegna dell’amicizia : L’avevano promesso a milioni di fan e ora sono pronti a scendere in campo: Laura Pausini e Biagio Antonacci saranno protagonisti insieme, nell’estate 2019, di un imperdibile tour nei principali stadi italiani con 10 appuntamenti live che si preannunciano indimenticabili! Il fischio di inizio è previsto per il 26 giugno allo Stadio San Nicola di Bari. Data dopo data, le due icone della musica pop emozioneranno il loro pubblico con duetti ...

Laura Pausini annuncia Hazte sentir mas con La solucion con Carlos Rivera come nuovo singolo : Laura Pausini annuncia Hazte sentir mas per il 7 dicembre. La resa latina di Fatti sentire ancora sarà anche arricchita dal rilascio di un nuovo singolo con Carlos Rivera, individuato in La solucion. La data scelta per il rilascio di Hazte sentir mas è la medesima dell'approdo sul mercato in Italia, con Il coraggio di andare con Biagio Antonacci scelto come singolo di lancio del secondo capitolo di Fatti sentire. Il contenuto è quello ...

Times Square celebra Laura Pausini per la vittoria ai Latin Grammy Awards 2018 con una mega insegna : Laura Pausini ha pubblicato sui suoi social network la foto dell'insegna luminosa che le è stata dedicata nel centro di Times Square , a New York, in occasione della vittoria del suo quarto Latin ...

Laura Pausini - romantica dedica d’amore per il compagno Paolo Carta : Laura Pausini sorprende tutti con una dedica romantica per il compagno Paolo Carta. La cantante è molto gelosa della sua privacy e raramente condivide foto che raccontano la sua vita privata. In questi giorni però ha fatto un’eccezione, pubblicando su Instagram uno scatto in compagnia di Paolo Carta, l’uomo che da quasi vent’anni è al suo fianco e che le ha regalato l’amore vero. Nello scatto postato sui social, Laura e ...

Laura Pausini duetta con Biagio Antonacci : Il coraggio di andare : Milano, 23 nov. , askanews, - Da oggi, venerdì 23 novembre, è online il video di "Il coraggio di andare" l'emozionante duetto di Laura Pausini con Biagio Antonacci.Il video è stato girato da Gaetano ...