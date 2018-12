L’attrice egiziana Rania Youssef processata per aver indossato abito trasparente

huffingtonpost

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Un'attrice rinviata a giudizio per accusa di "incitamento alla dissolutezza". Il motivo? Un. Accade all'attriceperun vestitoal Cairo Film Festival. Lo riporta la BBC online. Se riconosciuta colpevole, l'attrice 44enne rischia fino a cinque anni di reclusione.si è poi scusata spiegando che non avrebbel'se avesse saputo che avrebbe causato problemi di questo tipo. Nel Paese egiziano non sono nuovi casi del genere: solo lo scorso anno, il Tribunale penale del Cairo aveva condannato la cantante Shima Ahmed a due anni di carcere per il video di una delle sue canzoni. Anche per lei l'accusa era stata di "incitamento al libertinaggio".