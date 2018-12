L' America di Trump detta le regole sul commercio mondiale | così l' Europa rischia

Dazi - l'altra faccia della 'tregua'. Trump : 'La Cina li toglierà dalle auto Americane' : Pechino - La Cina 'ha concordato di ridurre e rimuovere i Dazi sulle auto che arrivano in Cina dagli Usa' che 'attualmente sono al 40%': così ha scritto su Twitter il presidente americano, Donald ...

George H. W. Bush morto a 94 anni. Fu il 41° presidente degli Stati Uniti - Trump : «Ha ispirato l'America» : George H. W. Bush, 41mo presidente degli Stati Uniti, e' morto all'eta' di 94 anni. Lo ha reso noto il figlio George W. Bush con una nota. Bush senior da...

George Bush morto. Trump : “Ha ispirato generazioni di Americani”. Obama : “Umile servitore” : Dopo l’annuncio della morte di George H.W.Bush, il quarantunesimo presidente degli Stati Uniti scomparso all’età di novantaquattro anni, immediate le reazioni arrivate dagli altri presidenti della storia americana. Il primo a twittare è stato Barack Obama: “I nostri pensieri vanno all'intera famiglia Bush stanotte e a tutti quelli che sono stati ispirati dall'esempio di George e Barbara Bush”.Continua a leggere

Morto George Bush senior - aveva 94 anni. Trump : ha ispirato l'America : NEW YORK - E' Morto a 94 il il 41esimo presidente degli Stati Uniti: George H.W. Bush. Il primo commento dell'attuale presidente, Donald Trump: "Ha ispirato generazioni di americani,...

Addio a George Bush senior - il 41esimo presidente degli Usa. Trump : ha ispirato l'America : NEW YORK - E' morto a 94 il il 41esimo presidente degli Stati Uniti: George H.W. Bush. Il primo commento dell'attuale presidente, Donald Trump: "Ha ispirato generazioni di americani,...

Gerorge H. W. Bush morto a 94 anni. Fu il 41° presidente degli Stati Uniti - Trump : «Ha ispirato l'America» : George H. W. Bush, 41mo presidente degli Stati Uniti, e' morto all'eta' di 94 anni. Lo ha reso noto il figlio George W. Bush con una nota. Bush senior da anni soffriva del morbo...

E' morto George Bush senior - il 41mo presidente degli Usa. Trump : ha ispirato l'America : NEW YORK - E' morto a 94 il il 41esimo presidente degli Stati Uniti: George H.W. Bush. Il primo commento dell'attuale presidente, Donald Trump: "Ha ispirato generazioni di americani,...

Melania Trump addobba la Casa Bianca per Natale : palloni da calcio - alberi rossi e i Tesori Americani : Se il colore per eccellenza del Natale è il rosso, e l'America è la nazione degli eccessi, provate a immaginare come sarà addobbata la Casa Bianca per il 25 dicembre. L'istituzione per eccellenza, la residenza simbolo del potere a stelle e strisce sarà agghindata di alberi, palline e festoni completamente cremisi. Il 26 novembre Melania Trump, in un video promozionale girato appositamente per mostrare il Natale alla ...

GM - nel 2019 chiuderà 5 fabbriche in Nord America. E Trump si arrabbia : “Razionalizzazione”: significa rendere razionale, far diventare più rispondente a criteri di funzionalità o di efficienza. In gergo industriale, invece, questo termine è diventato un modo garbato di parlare di licenziamenti: saranno oltre 8 mila quelli che si appresta a fare la General Motors, indicati nero su bianco nel nuovo piano industriale dell’azienda. Giù dalla rupe anche cinque fabbriche Nordamericane di auto e motori, che saranno ...

Trump e il caso Khashoggi - da ‘America first’ ad ‘America for sale’ : Con due successive esclamazioni – “America first!”, subito seguita da un non meno enfatico “the world is a dangerous place!” – Donald Trump ha molto inusualmente aperto, tre giorni fa, la dichiarazione con la quale, su carta intestata della Casa Bianca, ha spiegato al mondo le ragioni della sua risposta all’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Ovvero: a quello che la medesima dichiarazione – esaurita un’alquanto sommaria illustrazione ...

Jason Reitman : "Gary Hart è stato il Nostradamus Americano. Trump? Indecente" : Nel 1988, il senatore Gary Hart era considerato il candidato ideale per la corsa e la vittoria dei democratici alla Casa Bianca. Era il super favorito, ma qualcosa andò storto. La sua campagna presidenziale, nonostante avesse dodici punti di vantaggio nei sondaggi, passò in secondo piano per via di una relazione extraconiugale che ebbe con Donna Rice, tanto da portarlo a decidere di rinunciare alla candidatura, un evento che ebbe ...

Agenzie Usa contro Trump : l'effetto serra entro il 2100 cancellerà il 10% del Pil Americano : Le aziende - e l'economia intera - risentiranno di gravi traumi e perdite nelle catene di forniture, di chiusure di impianti, di shock nel commercio e nei costi. Gli allarmi sul clima, oltretutto, si ...

Agenzie Usa contro Trump : l’effetto serra entro il 2100 cancellerà il 10% del Pil Americano : New York - Inondazioni, incendi, siccità, malattie, crolli. Il cambiamento climatico costera' caro, molto caro agli Stati Uniti se non correranno ai ripari. In una smentita indiretta...

Trump ha negato che l’indagine della CIA sull’omicidio di Jamal Khashoggi indichi come mandante Mohammed bin Salman - come era stato riportato dai media Americani : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha negato che le conclusioni dell’indagine della CIA sull’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi ne attribuiscano la responsabilità al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, come invece era stato riportato dal Washington Post e poi confermato