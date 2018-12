La versione web YouTube Music permette ora di selezionare la qualità audio

La versione web di Ricerca Google si aggiorna in stile Material Theme : Ricerca Google si aggiorna al Material Theme con i vari ritocchi estetici intravisti nelle scorse settimane di test. La nuova revisione estetica, sebbene non ancora ultimata, risulta decisamente elegante e va a riguardare parecchi aspetti del servizio di Ricerca per web di Big G. L'articolo La versione web di Ricerca Google si aggiorna in stile Material Theme proviene da TuttoAndroid.

La versione web di Google Foto si fa bella con il nuovo Material Theme : Dopo un refresh che ha riguardato le versioni Android delle proprie app, Google passa alle interfacce web e aggiorna il look di Google Foto.

Google Keep abbraccia il nuovo Material Theme anche nella versione web : Google Keep cambia look anche nella versione web e adesso si presenta con una veste grafica totalmente diversa e che richiama quella vista con l'ultimo aggiornamento dell'applicazione mobile.

YouTube testa un'opzione per la modalità schermo intero in versione web : YouTube sta testando una nuova opzione nella versione web, dedicata alla modalità a schermo intero: scorrendo in basso è possibile dare un'occhiata ai commenti e a tutte le informazioni senza interrompere il video.

Messaggi Android diventa solo Messaggi nel Play Store dove la pre-registrazione non sempre funziona nella versione web : Messaggi Android, prima chiamato Messenger, poi ribattezzato all'inizio del 2017, probabilmente per evitare confusione con Facebook Messenger, è stato abbreviato in Messaggi nel Play Store, inoltre il Play Store ultimamente presenta un problema nella versione web che riguarda le pre-registrazioni per essere notificati del rilascio di un'applicazione.

Google Traduttore in versione web accoglie finalmente il Material Design : Google Traduttore in versione web accoglie molti cambiamenti estetici grazie all'introduzione del Material Design: ecco le novità in distribuzione lato server.