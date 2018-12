La vedova Scirea | Non perdono chi ha scritto ' Gaetano brucia'

huffingtonpost

(Di lunedì 3 dicembre 2018) "Io non li, ho avuto solo un forte dolore al cuore, io so quantofosse amato dagli juventini". Mariella, ladell'ex capitano della Juventus,, condanna con fermezza lo striscione apparso durante Fiorentina-Juventus ("Heysel -39,all'inferno")."La violenza non è solo menare le mani, è anche queste scritte, credo che né io e né la mia famiglia meritavamo questo. Non c'è un fatto personale, ma la scrittaperchéto veramente in quella macchina in Polonia".