La tregua sui dazi alimenta il rally di fine anno

Asia in rally dopo la tregua USA-Cina sui dazi : Avvio di settimana positivo per i principali indici dell' Asia /Pacifico, con la Borsa di Shanghai che arriva a guadagnare anche tre punti percentuali. Il rally segue l'accordo sui dazi siglato al ...

Al G20 di Buenos Aires : Usa-Cina - tregua di 90 giorni sui dazi : La tregua raggiunta sabato notte da Trump e Xi scongiura il rischio di una guerra commerciale immediata, che avrebbe accelerato la frenata dell’economia globale già in corso, ma non elimina il pericolo di una guerra fredda tra Usa e Cina, perché non risolve le sfide geopolitiche di fondo che li separano....