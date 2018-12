La terra trema | scossa di terremoto di magnitudo 3 2 nella notte

Torna a tremare la terra. Una scossa di terremoto mette in apprensione un’intera provincia. Ecco la situazione. : terremoto a Massa di Somma, oggi 29 novembre. Una lieve scossa di magnitudo 2.3 è stata registrata alle ore 16.55 a cinque chilometri sud est del Comune in provincia di Napoli. L’Istituto di geofisica e Vulcanologia (INGV) ha segnalato la scossa avvenuta a due chilometri di profondità. Non si registrano danni a cose o persone. terremoto a Massa di Somma, oggi 29 novembre. Una lieve scossa di magnitudo 2.3 è stata registrata alle ore 16.55 a ...

Terremoto Calabria - la terra trema nella notte nel Cosentino : scossa di magnitudo 3.1 : La scossa di Terremoto registrata dai sismografi dell'Ingv nella notte lungo il versante ionico della regione con epicentro nei pressi del comune di Villapiana. L'evento sismico è stato avvertito distintamente nei comuni più vicini all'epicentro ma fortunatamente non sono stati segnalati danni.Continua a leggere

Accadde oggi : nel 2011 l’asteroide 2005 YU55 che sfiora la terra facendo tremare il mondo : Un asteroide del diametro di 400 metri che, transitando all’interno dell’orbita lunare, ha sfiorato la Terra passandole ad una distanza di soli 324600 chilometri. Si chiama 2005 YU55 e fin dalla sua scoperta è stato considerato un asteroide potenzialmente pericoloso. Scoperto il 28 dicembre del 2005 da Robert S. McMillan, che l’ha avvistato dall’Osservatorio Steward, fra l’8 e il 9 novembre 2011 ha fatto tremare il mondo, sfiorando di un soffio ...

La terra trema - l'epicentro è a Paternopoli : Terremoto di magnitudo ML 3.0 del 07-11-2018 ore 12:18:56 , Italia, in zona: 2 km W Paternopoli , AV, Un terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuto nella zona: 2 km W Paternopoli , AV, , il 07-11-2018 ...

Argentina - Forte scossa fa tremare di nuovo la terra : U na scossa di terremoto fa tremare di nuovo la terra. Infatti, un sisma di magnitudo 6.3 della scala Richter è stato registrato alle prime luce dell'alba nella località turistica di Ushuaia , la ...

Terremoto in Italia - la terra trema ancora : scossa di magnitudo 3.1 : Continua a tremare la terra in Italia: i movimenti sismici degli ultimi giorni nel Bel Paese stanno colpendo soprattutto il sud e centro della Penisola. Nelle ultime ore ben tre scosse di Terremoto si sono registrate in Umbria. Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 infatti, è stata registrata alle 5:10 in Umbria, nel sudest della provincia di Perugia. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il ...

La terra trema ancora in Piemonte : Dopo gli eventi sismici di ieri, la terra trema ancora in Piemonte. La terra trema ancora in Piemonte Dopo gli eventi sismici di ieri e dei giorni scorsi, con la scossa di terremoto al largo delle ...

La terra trema a Roccafluvione - scossa 2.9 : Roccafluvione I sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato, alle 14 e 10, una scossa di magnitudo 2.9 con epicentro Roccafluvione. La scossa è stata registrata ad ...

Terremoto Catania. La terra torna a tremare nettamente a Biancavilla : Rimane alta l’allerta. Una nuova scossa sismica è stata nettamente avvertita dalla popolazione nel Catanese. Il Terremoto di magnitudo 3.4

Sicilia - la terra trema. La paura corre sui social : "Qui sta crollando tutto" : Bello spavento, notte insonne, ma nessun ferito grave. A un primo bilancio del terremoto che nella notte tra venerdì e sabato ha terrorizzato gli abitanti del Catanese i danni ci sono ma non sembrano ...

Terremoto Catania ultime notizie - dopo il maltempo la terra trema in Sicilia - Ultime Notizie Flash : Terremoto Catania Ultime Notizie, dopo il maltempo la terra trema in Sicilia. Ecco che cosa è successo nella notte del 6 ottobre 2018

La terra trema a Catania : Un terremoto di magnitudo 4.8 è stato registrato a Catania nella notte, seguito da eventi sismici minori. L'epicentro nella zona di Santa Maria di Licodia, a 35 km dal capoluogo, l'ipocentro a 9 chilometri di profondità.La scossa, avvertita alle 2.34, ha provocato il crollo di cornicioni nella chiesa del Paese e del Palazzo Ardizzone, ex sede del municipio, e di antiche case rurali, e nei centri di Adrano e Biancavilla. Ci sono ...

