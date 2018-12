La sfida delle imprese al governo | ' La stagione degli alibi è finita'

DIRETTA CAGLIARI TORINO / Info streaming video e tv : la sfida delle panchine - Maran vs Mazzarri - Serie A - - IlSussidiario.net : DIRETTA CAGLIARI TORINO, Info streaming video e tv: isolani per blindare la salvezza, granata a caccia di punti utili per inseguire un posto in Europa.

Golf - oggi la super sfida tra Tiger Woods e Phil Mickelson : il match delle stelle - 9 milioni di montepremi : oggi è un grande giorno per il Golf, una di quelle giornate destinate a entrare nella storia. A Las Vegas (Nevada, USA) andrà in scena la super sfida tra Tiger Woods e Phil Mickelson, semplicemente il match: Black Friday di lusso al Shadow Creek Golf Course dove due dei più grandi campioni di sempre si fronteggeranno in un match play su 18 buche con un vertiginoso montepremi di 9 milioni di dollari (ma una nparte verrà devoluta in beneficenza). ...

Calcio femminile - ottava giornata Serie A : super sfida Juventus-Fiorentina - il Milan ospita l’Orobica. Programma - orari - tv e calendario delle partite : Prosegue il campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Il torneo nostrano è arrivato all’ottavo turno e i match interessanti non mancheranno per le posizioni di alta e bassa classifica. Si parte dal posticipo domenica delle ore 12.30, che godrà anche della diretta televisiva di Sky Sport, tra Fiorentina e Juventus. Ai “Gino Bozzi” di Firenze va in scena uno degli scontri più importanti dell’intero campionato tra ...

Arabia saudita : abito nero a rovescio - la sfida delle donne : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Google e la sfida delle lenti a contatto intelligenti : 'L'obiettivo era quello di analizzare il sangue dalle lacrime. Ma...' : Il progetto avrebbe avuto un certo successo nei test di laboratorio , ma le letture del mondo reale sarebbero state più difficili del previsto a causa delle interazioni delle molecole nell'occhio. Ma ...

Italia-Serbia. Giornata delle Pmi e la sfida della digitalizzazione : 'Le Pmi sono il motore dell'economia italiana e rappresentano un modello che si adatta perfettamente alla realtà serba', ha aggiunto l'Ambasciatore 'senza contare che le aziende italiane sono qui per ...

Volley femminile - Tornei Qualificazione Olimpiadi 2020 : l’Italia incrocia l’Olanda - sfida totale verso Tokyo! Le avversarie e il girone delle azzurre : La FIVB ha pubblicato il ranking mondiale femminile aggiornato al 21 ottobre, cioè al termine dei Mondiali che si sono svolti in Giappone. La nuova classifica internazionale verrà utilizzata per definire la composizione dei Tornei di Qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: da regolamento, infatti, le migliori 24 Nazionali del ranking aggiornato al 1° gennaio 2019 (non ci saranno mutamenti prima di capodanno) parteciperanno alle competizioni ...

TIM - Vodafone e Wind - offerte per sfidare Iliad : costi e dettagli delle promozioni : TIM, Vodafone e Wind provano a strappare clienti a Iliad, lanciando delle promozioni rivolte ai clienti dell'operatore francese TIM, Vodafone e Wind, offerte per sfidare Iliad: info su costi e ...

Basket - Serie A 2018-2019 : la quinta giornata. Torino-Milano sfida delle metropoli - Cremona-Sassari per restare in alto : Arriva la quinta giornata del campionato di Serie A 2018-2019, e con essa lo scontro tra due delle grandi metropoli: Torino e Milano. Non sarà questo, però, l’unico match con motivi di interesse: nella parte alta ci sono da registrare le interessanti sfide tra Venezia e Bologna e soprattutto tra Cremona e Sassari, entrambe a quota 6 punti in classifica. Vediamo tutto più da vicino. SIDIGAS AVELLINO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO (Sabato 3 ...

Karate - Mondiali 2018 : i favoriti delle categorie di peso maschili. Ryo Kiyuna pronto a confermarsi nel kata - Luigi Busà sfida Rafael Aghayev nel kumite -75 kg : Si avvicina il momento clou della stagione del Karate: i Mondiali di Madrid, che si svolgeranno da martedì 6 a domenica 11 novembre. Ci attende una rassegna spettacolare visto che sul tatami spagnolo oltre 1000 atleti si sfideranno per la conquista del titolo iridato. Cerchiamo quindi di scoprire chi potrà portare a casa la medaglia d’oro andando ad analizzare i favoriti di ciascuna categoria maschile. kata Il giapponese Ryo Kiyuna è pronto a ...

Radio e tv battono i social. La sfida dei media al tempo delle fake news : L’attenzione per la difficile situazione politica ed economica del Paese potrebbe incentivare le persone a informarsi meglio, ricercando proprio nei talk televisivi – spesso biasimati secondo gli ospiti del programma dai fan dei vari schieramenti politici – quell’approfondimento che può rilevarsi carente in altre fonti d’informazioni. Non ci sono dati che confermino questa ipotesi, ma si registra nel corso del 2018 un aumento, seppur ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : la preview delle gare - trave. sfida Biles-Wevers - lotteria totale sui 10 cm : I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Al femminile verranno assegnati sei titoli, analizziamo nel dettaglio quello che ci aspetta con le preview delle singole gare. Ora spazio alla trave. Siamo di fronte alla solita lotteria, l’attrezzo più imprevedibile dove l’errore è sempre dietro l’angolo e dove i pronostici della vigilia possono essere sovvertiti da un momento ...

Casellati : 'La sfida delle donne è conquistare il potere decisionale' : Lo ha detto stamani la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati , intervenendo in apertura della seconda giornata di lavori della XIX edizione del seminario 'Donna, economia e potere'...

Rugby – Challenge Cup : undici azzurri nel XV iniziale delle Zebre che sfidano Bristol a Parma : Nella giornata di domani le Zebre apriranno la loro stagione interna della EPCR Challenge Cup ospitando i Bristol Bears: undici azzurri nel XV iniziale della formazione italiana Lo Stadio Lanfranchi è pronto ad ospitare le coppe europee di Rugby anche per la stagione 2018/19: domani infatti le Zebre apriranno la loro stagione interna della EPCR Challenge Cup ospitando i Bristol Bears. La gara è valida per il secondo turno del girone 4 ...