La settimana NBA del 02-12-2018

lanotiziasportiva

: Vivi una settimana di birra e sport con noi! #calcio #football #basket #waterpolo #volley #SerieA #EuropaCup… - ilbirraiuolo : Vivi una settimana di birra e sport con noi! #calcio #football #basket #waterpolo #volley #SerieA #EuropaCup… - AKCassini : Puntuale come ogni lunedì torna #7for7 su @playitusa_com, il meglio (e il peggio) della settimana in NBA. In questa… - playitusa_com : 7for7 La settimana in NBA (Ep. 2×07) -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) La“sette” della regular season NBA si è aperta con la vittoria dei Wizards sugli Houston Rockets di Harden per 135-131, in una partita spettacolare, che si è prolungata all’overtime. Sono tornati a vincere anche i Golden State Warriors, che hanno battuto gli Orlando Magic (116-110), ma perso contro Toronto e Detroit. Quest’ultima ha visto il ritorno in campo di Stephen Curry. Continuano la rincorsa al primo posto i Clippers di Gallinari, che nellaappena conclusasi battono Portland, i Suns di Booker, e i Kings, in uno splendido 121-133. Ottimaanche per i Lakers di Lebron James, che perdono contro i Denver Nuggets, ma poi battono Pacers, Dallas Mavericks e Phoenix Suns. Nella “Eastern Conference” le gerarchie rimangono invariate, con i Toronto Raptors al comando, seguiti dai Bucks e da Philadelphia, mentre nella ...