meteoweb.eu

: Settima giornata di prevenzione cardiovascolare: coinvolta anche la scuola di danza melitese “New Ballet”… - melitonline : Settima giornata di prevenzione cardiovascolare: coinvolta anche la scuola di danza melitese “New Ballet”… - broby68 : La prevenzione cardiovascolare sul posto di lavoro funziona - tecnomedics : La prevenzione cardiovascolare sul posto di lavoro funziona -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Occidente. Tra le ragioni, un non soddisfacente controllo dei fattori di rischio: ipertensione arteriosa, diabete, ipercolesterolemia, obesità, abitudine al fumo, sedentarietà. È importante quindi migliorare le strategie di, cercando nuove modalità per informare la popolazione sull’argomento. Ed è quanto si è fatto con ‘Lavora con il cuore’, la campagna di sensibilizzazione e di valutazione del rischioeffettuata nel mondo del, ideata dalla Fondazione italiana per il cuore (FIpC) e realizzata in collaborazione con il Servizioe protezione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Spp) di Roma, con la Società italiana per lo studio dell’aterosclerosi (Sisa) sezione Lazio e con il patrocinio e in condivisione con il Ministero dele delle politiche sociali.Il ...