La prevenzione cardiovascolare sul posto di lavoro funziona : Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Occidente. Tra le ragioni, un non soddisfacente controllo dei fattori di rischio: ipertensione arteriosa, diabete, ipercolesterolemia, obesità, abitudine al fumo, sedentarietà. È importante quindi migliorare le strategie di prevenzione, cercando nuove modalità per informare la popolazione sull’argomento. Ed è quanto si è fatto con ‘Lavora con il cuore’, la campagna di ...