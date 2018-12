La paura che arma l’Italia

Terremoto oggi tra Marche e Umbria/ Ingv - ultime scosse : sisma 3.1 a Castelsantangelo sul Nera - paura a Norcia - IlSussidiario.net : Terremoto oggi tra Marche e Umbria. Ingv, ultime scosse: sisma 3.1 a Castelsantangelo sul Nera, paura a Norcia. Notizie e aggiornamenti

Mick Schumacher e il padre Michael/ "Paragoni? Non ho paura. Ecco la più grande lezione che mi ha dato" - IlSussidiario.net : Mick Schumacher e il padre Michael: "La più grande lezione che mi ha insegnato". Le ultime notizie sul figlio del campione di Formula 1

Decreto sicurezza - Anpi : 'Incubo apartheid giuridico' - Salvini : 'Che paura' : Matteo Salvini tiene molto al suo Decreto sicurezza. E' pronto a difenderlo a spada tratta e ad accompagnarlo passo per passo con la convinzione che lo caratterizza nelle sue manovre politiche. Sa bene che buona parte del suo consenso nasce dalla capacità di essersi fatto consegnare un mandato da una larga parte dell'elettorato affinché si trovi un sistema per placare il radicato di senso di insicurezza che molti italiani, secondo i sondaggi, ...

Legittima difesa - la riforma si basa più sulla paura che sui dati reali : “Cercasi psicoterapeuta per il sistema giustizia“. È questa l’inserzione che potrebbe diventare necessaria estremizzando le possibili conseguenze della norma approvata in Senato lo scorso 24 ottobre, quella che incide sulla Legittima difesa. Riavvolgiamo il nastro. Il recente caso del gommista aretino che, dopo aver subito 38 furti, ha ucciso un ladro entrato nella sua ditta, riaccende il dibattito politico sulla legge in ...

Intervista – Anna Mazzamauro : «Amo la vita e per questo ho paura di morire - Il teatro è l’unica vera forza che mi spinge a vivere» : Per molti è l’irriverente signorina Silvani l’impiegata “sui generis” che attirava le attenzioni del ragionier Fantozzi, ma per i veri cultori di cinema e del teatro è semplicemente Anna Mazzamauro, un’attrice a tutto tondo, che riesce a guardare ben oltre i confini parodistici del suo personaggio cinematografico, disegnato magistralmente da Paolo Villaggio, superandolo e discostandosene negli anni, senza mai ...

Asia Argento : 'Non esco di casa perché ho paura delle foto. E ho chiuso con Fabrizio Corona e Metoo' : 'Il gossip mi fa orrore, non mi riguarda. Ho vissuto sempre in maniera riservata. Non esco per non essere fotografata , non mi dà eccitazione che la gente faccia speculazioni sulla mia vita privata'. ...

Esiste un muscolo che se allenato aiuta a combattere ansia e paura - ecco quale : Se l’ansia è la vostra peggior nemica esistono strade alternative per provare a superare stress e paure, opzioni che prevedono innanzitutto una buona conoscenza del proprio corpo. Capita a molti di svegliarsi sin dalla prima mattina vivendo forti stati di stress dovuti alle ragioni più disparate: dai pensieri su quello che si dovrà fare nel corso della giornata, al timore che le cose non vadano per il verso giusto. Stati d’animo complessi che ...

Michael Douglas : 'Ho paura che i miei figli ereditino il gene della dipendenza' : Michael Douglas entrato in rehab per disintossicarsi da alcol e droghe, il figlio maggiore Cameron, 39 anni, ha combattuto la dipendenza da eroina, mentre il fratellastro Eric Douglas è morto per un'...

Brexit è arrivata : ma anche la paura per la fine della Ue : BRUXELLES - È con sentimenti preoccupati che i capi di stato e di governo dei Ventisette hanno sancito stamani il primo passo verso l'uscita del Regno Unito dall'Unione. I leader hanno fatto propri ...

Che paura per Whiting - incidente pazzesco sulla griglia : reazione atterrita del direttore di gara [VIDEO] : Charlie, che spavento! Whiting costretto a nascondersi dopo lo schianto alla partenza del Gp di Abu Dhabi di F2 Grande spettacolo in pista oggi sul circuito di Yas Marina: dopo le qualifiche di F1 si è disputata la gara di F2 che ha incoronato George Russell campione del mondo. Il britannico, che dal prossimo anno sarà un pilota di F1 con la Williams, al fianco di Robert Kubica, si è aggiudicato la gara di oggi ad Abu Dhabi, aggiudicandosi ...

NBA – Le accuse di Enes Kanter : “Nike non mi dà un contratto perchè ha paura del regime Erdogan” : Il centro dei New York Knicks, Enes Kanter, riapre la polemica legata al suo mancato contratto di sponsorizzazione con Nike: il turco dà la colpa alla paura del brand per le ripercussioni di Erdogan Essere il centro titolare dei New York Knicks, giocare al Madison Square Garden, il più importante palazzetto del basket americano, in una delle piazze economicamente (e non solo) più prestigiose degli USA… e non avere un contratto di ...

Accadde oggi : nel 2004 il terremoto di Salò di magnitudo 5.2 che causò paura e danni nel Nord Italia : E’ quasi caduto nel dimenticatoio, ma chi lo ha vissuto non può scordarlo. Era il 24 novembre del 2004 quando un forte terremoto creava apprensione, spavento e danni ingenti in Lombardia. Il terremoto di Salò si verificò precisamentealle 23.59 con epicentro a 3 km da Toscolano Maderno (Brescia), sul settore occidentale del Lago di Garda. Il centro abitato più grande più vicino all’epicentro era, appunto, Salò. Il sisma ebbe ebbe magnitudo ...

U&D - Sperti contro Affi Fella : 'Mi fa paura vedere che sia così abile a prendere in giro' : L'opinionista di Uomini e donne Gianni Sperti, torna a parlare dello scandalo di Sara Affi Fella e lo fa sulle pagine del settimanale 'Novella 2000'. L'ex ballerino di Amici si è dichiarato molto preoccupato dal fatto che una ragazza di ventuno anni possa aver preso in giro milioni di telespettatori così facilmente e non sono mancat,e durante l'intervista al settimanale, neppure delle raccomandazioni e degli avvertimenti ai possibili futuri ...

Parlare in pubblico fa paura - anche nell’era dei social. Due studiosi spiegano come vincerla : “Tu non sei razzista, sei stronzo”. Il video in cui Maria Rosaria Coppola, una costumista Rai di 62 anni, ha messo ko un giovane “sovranista” che insultava un immigrato è diventato virale, ma giustamente quelli di Fanpage si sono chiesti come mai almeno dieci persone presenti alla scena non siano riuscite a prendere la parola. “Sono ignavi? Sono vigliacchi? – scrivono – chiunque di noi si è chiesto: se ...