La pasta alla carbonara leggera con zucchina

(Di lunedì 3 dicembre 2018), questa è quellaIngredienti per 4 persone: 400 gr. di maccheroni rigati 2 zucchine 4 rossi d’uovo 100 gr di grana padano grattugiato Pepe nero Olio buono SalePreparazione: Mentre state cuocendo la, in una padella con un filo di olio fate cuocere per una decina di minuti le zucchine tagliate a dadini senza aggiungere acqua affinchè rimangano belle sode.Spegnete e tenete da parte al caldo. In una ciotola sbattete i rossi d’uovo e diluiteli con qualche cucchiaio di acqua di cottura della, aggiungete il formaggio grattugiato e tenete da parte.Scolate larimettetela in padella a fuoco minimo e versateci prima le zucchine e poi i tuorli sbattuti col formaggio. Amalgamate il tutto per un minuto e servite.