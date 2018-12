La ministra Trenta canta “C’era un ragazzo” di Baglioni | “Mi fa venire in mente il valore

Muos - ministra Trenta ritira l’avvocatura ma al tribunale resta la memoria. Ambientalisti : “Serve scelta politica” : Una richiesta per cambiare atteggiamento nel processo contro il Muos messa nero su bianco dal ministero della Difesa: “Si chiede, ove normativamente previsto, di recedere dalla posizione processuale precedentemente assunta (anche ed eventualmente ritirando le memorie già depositate da codesta avvocatura)”. così si legge nella nota firmata dal capo dell’ufficio legislativo del ministero della Difesa, Salvatore Longo. Una nota inviata il 26 ...

4 novembre - la ministra Trenta si commuove durante l'inno di Mameli : Momento di commozione per il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, durante le celebrazioni per il 4 novembre, giorno dell'Unità nazionale e delle Forze Armate. Il ministro è apparso visibilmente ...

Cucchi - la ministra Trenta ai carabinieri : “Chi viola i valori dell’arma va isolato”. Salvini : “Errore di uno non infanghi tutti” : L’Arma è sempre stata “vicina al cittadino” e i carabinieri sono un “punto di riferimento, esempio di rettitudine, integrità e senso del dovere”: ma nel caso in cui “si accerti l’avvenuta negazione di questi valori si deve agire e accertare la verità isolando i responsabili allo scopo di ristabilire la fiducia dei cittadini nell’Arma”. Così il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha concluso il suo ...

Il comandante Nistri 'Pochi carabinieri dimenticano la strada dellle virtù'. La ministra Trenta 'Chi sbaglia va isolato' : Le buone doti dei carabinieri sono tante e 'in pochi dimenticano la strada della virtù'. Il comandante generale dei carabinieri Giovanni Nistri ha concluso il suo discorso nel corso della cerimonia ...

Cucchi - Galantino (M5s) alla ministra Trenta : ‘Casamassima punito dopo aver parlato. Whistleblower anche per militari’ : Ha scritto alla ministra della Difesa e a quello della Giustizia per chiedere che la legge sul Whistleblower venga applicata anche ai militari. A cominciare dai carabinieri testimoni dell’inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi. È l’iniziativa di Davide Galantino, deputato del Movimento 5 stelle, il primo militare graduato eletto in Parlamento in epoca repubblicana. Che con un’interrogazione indirizzata a Elisabetta Trenta e ...

4 novembre - l'ex generale contro la ministra Trenta : I militari italiani sono abituati ad obbedire tacendo. Non si ricordano gesti clamorosi nei confronti del potere politico, neppure davanti al recentissimo annuncio di un miliardo e mezzo di tagli. In ...

4 novembre - l'ex generale contro la ministra Trenta : L’ex comandante delle forze speciali contesta il manifesto per i cento anni della vittoria: “Umilia i nostri caduti”. La replica: il prossimo spot gli piacerà, ma era stato fermato da Palazzo Chigi

La ministra Elisabetta Trenta incontra Ilaria Cucchi : “Dobbiamo chiedere scusa in tanti” : Ilaria, la sorella di Stefano Cucchi, ha incontrato la ministra della Difesa Elisabetta Trenta e il comandante dell'Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri. “Molti quelli che dovevano vedere e non hanno visto. C'è stata disattenzione. Rispetto per la famiglia Cucchi ma anche per i carabinieri che garantiscono sicurezza”, ha detto la ministra.Continua a leggere

Caso Cucchi - incontro tra la sorella Ilaria e la ministra della Difesa Trenta : “Dobbiamo chiedere scusa in tanti” : È durato quasi un’ora l’incontro a palazzo Baracchini tra la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, il comandante dei Carabinieri, generale Giovanni Nistri, e Ilaria Cucchi. Al termine dell’incontro, soltanto la ministra ha rilasciato dichiarazioni alla stampa, spiegando che questa scelta è stata condivisa anche dal comandante Nistri e dalla stessa sorella di Stefano Cucchi: “Sono felice che Ilaria abbia accettato l’incontro che le ho ...

Caso Cucchi - sorella incontra Trenta e Nistri. ministra : “Dobbiamo chiedere scusa in tanti. Chi ha sbagliato - pagherà” : Quasi un’ora di faccia a faccia, in una stanza di palazzo Baracchini, sede del ministero della Difesa. Da un lato Elisabetta Trenta e il comandante dei carabinieri, Giovanni Nistri; dall’altro Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, il geometra romano ucciso il 15 ottobre 2009. Poco più di nove anni fa e qualche giorno dopo la svolta nel processo, con le dichiarazioni di Francesco Tedesco, il militare dell’Arma imputato per omicidio ...

La ministra Trenta a Ilaria Cucchi : chi ha sbagliato pagherà : Roma, 17 ott., askanews, - 'Ci sono due cose che ci uniscono, che uniscono me, il generale Nistri, e la signora Ilaria Cucchi, il primo è la sete di giustizia, che è il principio fondativo dell'Arma ...

Cucchi - la ministra Trenta incontra Ilaria : "In tanti dobbiamo chiedere scusa" : Io credo che la politica debba unire, e non dividere". la ministra ha poi tenuto a precisare: "E' stato un momento emozionante, in cui mi sono ritenuta direttamente coinvolta" All'incontro con Ilaria ...

Ilaria Cucchi incontrerà la ministra Trenta e il comandante dell'Arma : Roma, 15 ott., askanews, - Incontro mercoledì 17 ottobre alle ore 19 tra il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, Ilaria Cucchi e il comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri. '...