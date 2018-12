La ministra della Salute ha revocato le nomine dei 30 componenti “non di diritto” del

La ministra Trenta canta “C’era un ragazzo” di Morandi : “Mi fa venire in mente il valore inestimabile della pace” : La ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, ha cantata C’era un ragazzo di Gianni Morandi ai microfoni di Radio Rock e di Dejan Cetnikovic. “Mi ricorda il valore inestimabile della pace”. L'articolo La ministra Trenta canta “C’era un ragazzo” di Morandi: “Mi fa venire in mente il valore inestimabile della pace” proviene da Il Fatto Quotidiano.

"Taranto candidata a Giochi del Mediterraneo 2025" : l'annuncio della ministra Barbara Lezzi : Il governo ha espresso parere favorevole per la candidatura della città: verrà costituito un comitato promotore. "Occasione per il rilancio del territorio"

Donald Trump boccia una relazione sul clima della sua amministrazione perché : "Non ci crede" : "Non ci credo". Con queste parole Donald Trump ha respinto i risultati di una relazione, rilasciata dalla sua amministrazione, che mostrava gli impatti economici del cambiamento climatico. Prima di salire sull'Air Force One, per un volo diretto in Mississippi, il presidente ha risposto così ai giornalisti assiepati davanti la Casa Bianca. "Al momento siamo più puliti che mai" ha commentato Trump, addossando la colpa a "Cina, ...

Castelli-Padoan - scontro a Porta a Porta : la lezione di economia della viceministra M5S è virale : Botta e risposta a Porta a Porta tra Laura Castelli , sottosegretaria all'economia, e Pier Carlo Padoan . La politica M5S ha interrotto l'ex titolare del Tesoro mentre spiegava gli effetti dello spread sulla vita reale degli italiani, impartendogli una sorta di 'lezione' ...

L’Europa boccia l’Italia per i servizi online della Pubblica Amministrazione : Siete soddisfatti dei servizi digitali al cittadino offerti dalla Pubblica Amministrazione? La domanda sorge spontanea, alla luce della relazione eGovernment Benchmark 2018 Pubblicata dalla Commissione Europea. I risultati sono in chiaroscuro, con un bilancio globale che vede un “costante miglioramento della centralità dell’utente e della facilità di utilizzo dei servizi pubblici digitali”. Ma non tutti i paesi sono ...

Aborto - l'appello delle ginecologhe : "ministra Grillo - garantisca l'applicazione della legge 194" : La petizione delle quattro più importani dottoresse italiane non obiettrici ha già raggiunto 100mila firme: "L'obiezione di coscienza provoca di fatto abbandono e umiliazione della paziente". Hanno già firmato anche Camusso, Boldrini e Idem

La gaia scienza della ministra Lezzi : "Informare i cittadini a 370 gradi" : Il ministro per il Sud Barbara Lezzi conferma che il governo è al lavoro per istituire una commissione sulla divulgazione scientifica in tv. 'Stiamo approfondendo per controllare, non per gestire, ma ...

Chiodi : 'Addio della Falco? Non è una novità. A febbraio l'amministrazione la salvai io' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO " Sempre schietto e senza peli sulla lingua, Carmine Chiodi commenta l'Addio di Rosaria Falco non mostrandosi particolarmente sorpreso. "Per me non è una novità " confessa il ...

Costi della politica e partecipazione dei dirigenti regionali in tv - Fanelli attacca Toma : 'In pericolo l'autonomia amministrativa'. : Noi aspettiamo una regolamentazione puntuale che eviti di dare tutto il potere in mano alla parte politica, lo dico da politico, i dirigenti hanno questa grande competenza che per fortuna prevede ...

Il caso Muos divide il M5S : “Sarà smantellato”. Ma la ministra della Difesa frena : Gli attivisti 'No Muos' e gli esponenti pentastellati siciliani attendono la comunicazione di Luigi Di Maio, che ha annunciato importanti novità sul dossier. Ma la ministra della Difesa Trenta sembra di tutt'altro avviso: "L'unica voce ufficiale sul tema è e sarà quella del governo". Il M5S a Niscemi, dove si trova l'impianto della Us Navy, ha raccolto il 53,4% dei voti promettendo di smantellare l'impianto di comunicazione.Continua a leggere