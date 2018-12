La manovra c’è | ma non c’è

manovra - ecco i primi emendamenti : non c’è il taglio delle pensioni d’oro : Mancano anche le norme sul reddito di cittadinanza e il superamento della legge Fornero. Proposto il raddoppio del taglio dell’Imu sui capannoni industriali

Il governo cambia la manovra con 54 emendamenti (e per ora non c’è quota 100 pensioni) : Sono 54 gli emendamenti presentati dal governo alla legge di bilancio: oggi pomeriggio riprendono i lavori in Commissione, con l'obiettivo di chiudere l'esame preliminare per la giornata di mercoledì. Rinviata la presentazione del pacchetto pensioni: se ne occuperà il Senato. Stasera vertice fra Di Maio e Salvini per fare il punto della situazione e studiare la possibilità di variare i saldi finali.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - il caso delle tessere. Di Maio : «Ordine alle Poste» Ma c’è l’incognita della manovra : Il vicepremier M5S ha annunciato il via alle «Carte di cittadinanza» per il sussidio. Ma la legge che lo istituisce ancora non è approvata. E in tv la sottosegretaria Castelli non risponde

manovra : Italia bocciata - ma il soccorso dei sovranisti amici di Salvini non c’è. Orban e gli altri : “Rispettare le regole Ue” : Il governo Italiano fa la voce grossa a Bruxelles, ma quello che i gialloverdi speravano potesse diventare un coro contro le regole di bilancio imposte dall’Unione europea, per ora si è rivelato un assolo. Dopo la bocciatura della legge di bilancio, tutti, anche gli alleati storici in tema di immigrazione, hanno voltato le spalle a Roma: lo ha fatto l’Austria, che sul controllo dei flussi si è dimostrato uno dei Paesi più vicini alle ...

manovra - dietro la procedura di infrazione Ue c’è l’eccesso di debito lasciato in eredità da Padoan : La procedura di infrazione a cui l’Italia va incontro nei prossimi mesi scatterà perché la Manovra per il 2019 firmata da Giovanni Tria viola in modo “particolarmente grave” le raccomandazioni europee sulla riduzione del disavanzo strutturale. Cioè la differenza tra le spese e le entrate dello Stato al netto dei fattori eccezionali. Ma, a ben guardare, questa inosservanza è solo il presupposto in base al quale Bruxelles ha ...

Cosa c’è scritto nella lettera inviata dall’Italia all’Ue sulla manovra : Il ministro Giovanni Tria. (Roberto Monaldo / LaPresse) I saldi della manovra non si toccano, ma il debito pubblico calerà grazie alle privatizzazioni. Come anticipato, la lettera con cui il governo italiano ha risposto nella notte alle perplessità manifestate dalla Commissione europea sulla Legge di Bilancio non presenta alcun passo indietro rispetto alle stime di crescita del Pil e a quelle relative alla decisione di portare il rapporto ...

manovra - “vertice a Palazzo Chigi” - “No - non c’è”. Conte vede i vicepremier in riunioni separate : “Solo fraintendimenti” : C’è un vertice ristretto sulla Manovra a Palazzo Chigi in vista della scadenza dei termini per la risposta da inviare a Bruxelles. No, non c’è nessun vertice di governo e di sicuro non c’è il ministro Tria, che la lettera la scriverà. Ma sì che c’è l’incontro: c’è Conte riunito con i vicepremier e poi Giorgetti, Castelli, Siri. Macché, il vertice è informale: ci sono Conte con un vicepremier, uno solo, ...

manovra - non c’è il tavolo sul caporalato “Ispettori? Controllano a sfruttamento avvenuto - invece bisogna prevenirlo” : Nella bozza del 29 ottobre c’era. In quella del 31 ottobre, poi trasformata nella versione ufficiale bollinata e approvata dal Quirinale per la trasmissione alle Camere, non c’era più. Sono bastate 48 ore perché l’annunciato tavolo sul caporalato sparisse dalla legge di bilancio. A pagina 20 della bozza del 29 ottobre si legge che “Il Fondo nazionale per le politiche migratorie (…) è incrementato di 3 milioni di ...

Ministro Tria : “Non c’è scontro né compromesso con l’Ue - ma la manovra non cambia” : Al termine della riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles il Ministro dell'Economia Giovanni Tria ha parlato con i cronisti: "Speriamo che il nostro spread possa scendere quando verrà compresa la nostra strategia", e questo forse accadrà "dopo il nostro dialogo con i partner europei". Sottolineando che la manovra non cambierà.Continua a leggere

manovra - Matteo Renzi : “Di Maio c’è o ci fa? I mercati sono critici e lui attacca Draghi” : Matteo Renzi ha replicato alla stoccata di Luigi Di Maio: "I mercati sono molto critici sull'Italia e lui, tra un condono e l'altro, che fa? attacca Draghi. Di Maio non deve attaccare Draghi o la Leopolda: deve cambiare la Manovra altrimenti l'Italia va a sbattere. E già che c'è cambi anche chi gli scrive i discorsi".Continua a leggere

manovra - Bersani : “Va aggiustata o andiamo contro un muro. Gesto di Ciocca? C’e’ da vergognarsi di essere italiani” : “Il Gesto dell’europarlamentare Ciocca con la sua scarpa sugli appunti di Moscovici? C’è da vergognarsi di essere italiani. E’ una vergogna, uno scandalo”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale dal deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, intervistato da Lanfranco Palazzolo. L’ex ministro analizza la Manovra del governo M5s-Lega: “Il governo italiano qualche gorno fa ha mandato una letterina alla Ue, dicendo che ...

Cosa c’è nella bozza della manovra bocciata dalla Commissione Ue : nella bozza della manovra 2019, circolata ieri, datata 23 ottobre, aumentano le tasse sui giochi (l'incremento è dello 0,50 dal primo gennaio 2019) e le tasse sulle sigarette: sigari, sigarette e tabacco trinciato costeranno di più. Confermati gli stanziamenti per il reddito di cittadinanza e per la riforma della legge Fornero.Continua a leggere

manovra - c’è la bozza : ecco le misure Per il reddito di cittadinanza 9 miliardi 7 miliardi per la riforma della Fornero : Nel testo 73 articoli: stanziati 7 miliardi per la riforma della Fornero. Ci sono anche il taglio dell’Ires e la flat tax per gli autonomi, assunzioni nella Pubblica amministrazione. Aumentano le tasse sulle sigarette. Capitolo ad hoc per Genova

manovra - che cosa c’è scritto nella lettera dell’Ue all’Italia : (Il ministro dell’Economia Giovanni Tria) La Commissione europea ha indirizzato una lettera all’Italia per chiedere chiarimenti sulla Manovra, assegnando a Roma il termine di lunedì 22 ottobre a mezzogiorno per rispondere. Alle polemiche che la Manovra ha suscitato in patria, si aggiungono ora le critiche dell’Europa politico-economica. nella lettera (qui nella versione integrale) indirizzata al ministro dell’Economia Giovanni ...