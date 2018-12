La lettera di scuse di Antonio Di Maio | «Ho sbagliato | ma non volevo fare mancare nulla

vanityfair

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Si scusa per gli errori che ha fatto, che ritiene siano soltanto suoi, ma si lamenta di essere vittima di «un trattamento che si riserva a un pericoloso criminale e mi spiace anche per i miei vicini e per tutto il paese».Diha risposto con un video postato su Facebook, in cui ha letto la sua, alle accuse delle Iene: è nel suo ufficio, vestito con un completo grigio. Spiega che «quando, nei giorni scorsi, la Polizia Municipale è venuta a Mariglianella per controllare il capanno sul terreno, di proprietà mia e di mia sorella, l’area è stata sorvolata da un drone, come nei giorni scorsi anche la nostra casa. C’erano telecamere e giornalisti ovunque». Lui, che si definisce un «piccolo imprenditore», si scusa con il figlio («che stanno cercando di attaccare ma, come ho già detto, lui non ha la minima colpa e non era a conoscenza di»), con la famiglia e con gli ...