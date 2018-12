La gaffe di Toninelli | Genova tornerà più forte di prima in pochi mesi | al massimo

Dalle gaffe di Toninelli ai malumori di Savona : il governo e le tentazioni di rimpasto : Non c’è giorno, a quasi sei mesi dalla nascita del governo gialloverde, che nei corridoi dei palazzi romani non si sussurri la parola “rimpasto”, a partire dal destino di Savona e Toninelli. Voci che aumentano quando la navigazione si fa più tempestosa ...

Dalle gaffe di Toninelli ai malumori di Savona : il governo e le tentazioni di rimpasto : ... ad esempio, l'estensore del 'piano B' sull'uscita dall'euro che tanto aveva suscitato allarme prima del suo ingresso nel governo e che gli era costato il dirottamento dalla poltrona dell'Economia a ...

Alla lavagna - la gaffe della RAI sul Ministro Toninelli : l'errore commesso durante il programma : FUNWEEK.IT - Dopo Matteo Salvini Alla lavagna si è immolato Danilo Toninelli , Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture in forze al Movimento 5 Stelle che è stato coinvolto in una gaffe da parte ...

Costi lievitati per la 38? La gaffe del ministro Toninelli : Secondo il ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli , la statale 38 della Valtellina sarebbe un modello di sperpero e inefficienza, come ha avuto modo di dichiarare l'altro giorno a palazzo ...

Le gaffe di Toninelli - dal pugno alzato al 'tunnel del Brennero' - : Negli ultimi mesi sono diversi i post e le dichiarazioni del ministro per le Infrastrutture che hanno fatto discutere, soprattutto dopo il crollo di Genova

Fenomenologia di Danilo Toninelli - l’ex Carabiniere col vizio delle gaffe : Danilo ToninelliDanilo ToninelliDanilo ToninelliDanilo ToninelliDanilo ToninelliDanilo ToninelliDanilo ToninelliDanilo ToninelliDanilo ToninelliDanilo ToninelliDanilo ToninelliDanilo ToninelliAssicura tutti definendosi «una persona affidabile». Ma i vertici del M5S non ne sono più tanto convinti: Toninelli che posta un selfie dalla spiaggia con il cappellino della Guardia Costiera proprio mentre Salvini tiene la Diciotti in ostaggio a Catania; ...

Toninelli show - il ministro gaffeur promette altri lapsus : Danilo Toninelli garantisce che darà ancora spettacolo. E i cultori del Toninelli show, una sorta di Nemer ending tour come quello di Bob Dylan, non possono che gioire. Dopo la gaffe sul tunnel del ...

Toninelli e la gaffe sul tunnel del Brennero : "Lavoro dalle 16 alle 18 ore al giorno" : "Non me ne frega di un lapsus, ne farò tanti altri". Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti affida a una diretta Facebook l'arringa difensiva sul caso tunnel del Brennero, che secondo ...

Danilo Toninelli - troppe gaffe in tv e sui social : Luigi Di Maio gli affianca un tutor : La gaffe sul 'tunnel del Brennero' , che non esiste ancora, è solo la ciliegina sulla torta di quattro mesi alla guida del ministero delle Infrastrutture disseminati di figure di palta , per non dire ...

M5s - Fraccaro : “Toninelli? Tutti parlano di sua gaffe ma sta lavorando bene. Madre Taverna? Regole vanno rispettate” : “Toninelli e la gaffe sul tunnel del Brennero? Io vivo in Trentino e ai trentini era chiaro che lui si riferisse al valico del Brennero. Però una gaffe capita a Tutti, non è quella a stabilire se un ministro è bravo o meno. Ci concentriamo Tutti su una gaffe e non sulla politica che c’è dietro. Toninelli si sta impegnando tantissimo e non ci sarà assolutamente nessun rimpasto di governo”. Sono le parole pronunciate a Omnibus (La7) dal ministro ...

Toninelli - gaffe sul tunnel del Brennero che esiste già/ Video - l'ironia della Boschi su Twitter : Toninelli, nuova gaffe del ministro che cita il "tunnel del Brennero" ma non esiste: la sua uscita non è passata inosservata sui social. Maria Elena Boschi lo critica.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 01:04:00 GMT)

Danilo Toninelli ministro alle gaffe : dal tunnel del Brennero al decreto col cuore : Bufale certificate, idee bizzarre, selfie inadeguati. Le esternazioni del titolare dei Trasporti e delle Infrastrutture ormai stanno diventando un appuntamento fisso. Era ora di raccoglierle tutte Il vero lavoro di Toninelli? Aggiornare i social. Luca Bottura dà i voti a tutto " Toninelli non distingue un incrociatore da un gabbiano: la satira di Makkox" Danilo Toninelli si ostina con il "ponte vivibile": e si prende le pernacchie sui social ...

M5s : sfratto madre Taverna. gaffe Toninelli su tunnel Brennero : Il Pd contro la senatrice del Movimento, sempre distintitasi in tutto cò che riguarda le periferie romane. Se non proprio un errore, quello del ministro, certo un'uscita diventata subito anche oltre ...

gaffe di Toninelli : "Il tunnel del Brennero lo usano in tanti" In realtà è ancora in costruzione : ...italiani utilizzano con trasporto su gomma il tunnel del Brennero e purtroppo dobbiamo subire limitazioni settoriali da parte delle autorità del Tirolo che danneggiano fortemente la economia italiana'...