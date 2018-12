“La Francia è un obiettivo privilegiato nel piano di islamizzazione planetaria”

Migranti respinti - i legali accusano : “La Francia falsifica l’età dei minori” : Abbiamo il sospetto che i gendarmi francesi abbiano falsificato in più occasioni i verbali di respingimento, modificando le date di nascita dei Migranti fermati in Val di Susa. Così da far passare minorenni per maggiorenni e non essere costretti ad occuparsi di loro come impongono le norme internazionali». È l’accusa lanciata dall’avvocato torinese...

Migranti - Salvini non accetta le scuse della Francia su Claviere : “Lasciarli nel bosco non può essere un errore” : “Non può essere considerato un errore o un incidente”. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini rigetta la giustificazione della Francia sul caso Claviere, tenendo vivo il nuovo caso diplomatico scoppiato tra Roma e Parigi. Venerdì mattina due agenti della Digos hanno visto alcuni gendarmi francesi che facevano scendere da un furgone due Migranti, scaricati quasi di nascosto in territorio italiano, in una zona boschiva sulla ...