La flora batterica intestinale influenza la progressione del mieloma multiplo

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Attraverso la loro interazione con il sistema immunitario, alcune specie di batteri che vivono nell’intestino sono in grado dire ladelche invade il midollo osseo causando dolore, anemia e fragilità ossea. A firmare la scoperta, per ora in gran parte limitata al modello animale della malattia, è il gruppo di Matteo Bellone dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano – una delle 18 strutture di eccellenza del Gruppo San Donato. I risultati dello studio sostenuto da AIRC, appena pubblicati su Nature Communications, sono tra i primi a tracciare una linea didiretta tra il microbiotae un tumore che ha sede in un altro organo, dimostrando la capacità di questi batteri di interagire a livello sistemico con tutto l’organismo. La scoperta identifica inoltre un marcatore che potrebbe predire l’aggressività della malattia nei pazienti ...