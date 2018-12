La Cina taglia i dazi sulle auto made in Usa e le borse festeggiano

Tesla corre ai ripari in Cina : taglia prezzi Model X e Model S : ... guidato da Elon Musk, ha cosí comunicato che taglierà i prezzi dei due Modelli tra il 12-26% per rendere le auto più 'economiche' nel mercato automobilistico più importante del mondo, dove le ...

Guerra dazi - Tesla corre ai ripari e taglia prezzi auto in Cina : ... guidato da Elon Musk, ha comunicato che taglierà i prezzi dei due modelli tra il 12-26% per rendere le auto più 'economiche' nel mercato automobilistico più importante del mondo, dove le vendite di ...

MediCina : prevenzione dell’infarto - nel Lazio il progetto “taglia” rischio : Ogni anno nel Lazio si verificano 11 mila i ricoveri per infarto miocardico acuto. Ma un progetto per migliorare la gestione clinica dei pazienti a rischio più elevato ha consentito di ridurre i ricoveri. L’esperienza realizzata nella Regione Lazio è stata presentata oggi a Roma in occasione della seconda edizione di Meridiano Cardio ‘Nuove prospettive nella prevenzione secondaria cardiovascolare: focus sull’ipercolesterolemia‘ ...

Helen Mirren indagata in Puglia : "Ha tagliato ulivi salentini per far spazio alla sua pisCina" : L'attrice inglese Helen Mirren e suo marito, il regista americano Taylor Edwin Hackford, sono indagati per presunti abusi edilizi commessi durante la ristrutturazione di una villetta acquistata di recente dalla coppia nel Salento. L'edificio si trova in uno dei luoghi più belli della costiera orientale salentina, in località Torre Nasparo, nel comune di Tiggiano, in provincia di Lecce. Le indagini che hanno evidenziato i presunti ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : ITALIA SUBLIME! Sgretolata la Cina dopo una battaglia epica - Paola Egonu distrugge la Grande Muraglia! È FINALE! : SIAMO IN FINALE! L’ITALIA confeziona l’impresa della vita e vola all’atto conclusivo dei Mondiali 2018 di Volley femminile: la nostra Nazionale sconfigge la Cina per 3-2 (25-18; 21-25; 25-16; 31-29; 17-15) nella già leggendaria battaglia campale di Yokohama e si guadagna l’atto conclusivo della rassegna iridata. A 16 anni di distanza dall’apoteosi di Berlino (e anche quella volta superammo le asiatiche in ...

Cina taglia esposizione Treasuries Usa a minimo dal 2017 : Nel mese di agosto, la Cina ha tagliato la propria esposizione verso i Treasuries Usa di quasi $6 miliardi, al minimo dal giugno del 2017.

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Cina - la semifinale dei sogni! La battaglia di Yokohama contro le Campionesse Olimpiche - le azzurre vogliono osare : L’Italia sfiderà la Cina nella semifinale dei Mondiali 2018 di Volley femminile, l’appuntamento è per venerdì 19 ottobre (ore 09.10) a Yokohama (Giappone) per un incontro che speravamo di giocare da almeno quattro anni. Si tratta infatti della rivincita della semifinale dell’ultima rassegna iridata, le asiatiche si imposero per 3-1 nella bolgia di Milano e poi persero l’atto conclusivo contro gli USA: proprio al ...

Cina : banca centrale taglia riserve obbligatorie per banche - RRR - - Shanghai -3% : La People's Bank of China ha tagliato il reserve requirement ratio, RRR, ossia le riserve obbligatorie che le banche devono detenere di 100 punti base. Il taglio, che sarà efficace a partire dal ...

Spionaggio - la battaglia tra Stati Uniti e Cina sui segreti industriali : Microchip spia, reti telefoniche compromesse, malware di Stato: da tempo la Casa Bianca cerca di sollevare l'attenzione sullo Spionaggio industriale e la sistematica raccolta di dati che alcuni Paesi -...