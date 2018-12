La Cina si impegna a rimuove i dazi sulle auto

Trump-Xi - chi ha vinto al G20? Il baratto di Donald : tregua dei dazi - export in crescita|Il Nuovo Timoniere impegna la Cina a comprare di più : L’intesa con XI Jinping permetterebbe di ridurre il deficit commerciale: Washington si accontenterebbe di un quarto dello sbilancio attuale: 90 miliardi di dollari, 0,4% del Pil

Condoleezza Rice : Usa e Cina devono impegnarsi per realizzare una competitività positiva : ... cooperando negli ambiti in cui possono cooperare e competendo negli ambiti in cui è necessario competere, e che entrambi le parti tengano tuttavia una linea di condotta che possa rendere il mondo ...