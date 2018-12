La Bigotta | «Le nostre cicatrici volontarie»

vanityfair

: @Anna_Salvaje_ @silviasplash con ostinata perseveranza la prepotenza bigotta che vuol mettere bocca in quello che a… - allineamento : @Anna_Salvaje_ @silviasplash con ostinata perseveranza la prepotenza bigotta che vuol mettere bocca in quello che a… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Le seconde occasioni vanno sapute prendere. Meglio delle prime. Anna Neudecker, in arte La, non sarebbe diventata la tattoo artist di fama internazionale che è se, a un certo punto, dovuto chiudere il negozio da restauratrice che aveva, non avesse trovato in sé una forza segreta. Quella di rialzarsi, andarsela a prendere, quella seconda occasione e arrivare, oggi anche in libreria con Il mare non serve a niente, racconto poetico di Michele Rossi (direttore della narrativa italiana per Rizzoli) sul diritto sacro e l’educazione alla bellezza e al sogno, da lei illustrato «per tutte le bambine, piccole e grandi».Allora, in quel certo punto, era quel che si chiama un periodo buio. E il compagno decide di farle un regalo illuminato, per il compleanno. Una macchina per tatuare. Lei la scarta, sorride, lui le offre una gamba. «Tutta tua, facci quello che sia».«Dopo avere ...