La Bce taglia la quota italiana nel suo capitale | un miliardo in meno in acquisti di Btp

huffingtonpost

(Di lunedì 3 dicembre 2018) L'Italia scende in Bce. Perde peso nella stanza dei bottoni dell'euro. E un'altra tegola cade sulla testa del governo gialloverde. Cinque anni di crescita anemica, per non dire sottozero, accompagnata da una riduzione del tasso di natalità, hanno ridotto di oltre mezzo punto percentuale ladell'Italia nelazionario della Eurotower. Crescita e popolazione infatti sono i parametri che i tecnici di Francoforte utilizzano per aggiornare ogni quinquennio le quote relative degli eurosoci, e la fotografia 2018 fresca di stampa conferma l'arretramento economico sociale del Paese con la conseguente discesa nella graduatoria degli azionisti Bce, la prima significativa da molti anni.Non siamo i soli, anche se siamo quelli con il problema più grande. Spagna, Portogallo e Grecia hanno avuto la stessa sorte all'interno di una spaccatura tra periferia Sud e cuore nordico ...