motorinolimits

: Kubica: il suo ritorno per il papà è un miracolo - BarbaraPremoli : Kubica: il suo ritorno per il papà è un miracolo - MotoriNoLimits : Kubica: il suo ritorno per il papà è un miracolo - PopoloAlonsista : #F1 Robert #Kubica torna nel Circus nel 2019, in casa #Williams sono tutti fiduciosi sul suo rendimento, nonostante… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Ildi Robertdice che è un vero e proprioche il figlio ritorni in F1 nel 2019. Otto anni dopo il drammatico incidente in un rally in Liguria in cui ha rischiato di perdere il braccio destro, il 33enne ex-pilota BMW e Renault tornerà infatti a correre da titolare con la … L'articolo: il suoper ilè unMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.