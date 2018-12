ilnapolista

: Klopp accusato di cattiva condotta per l’esultanza in Liverpool-Everton - SSCNapoliNews : Klopp accusato di cattiva condotta per l’esultanza in Liverpool-Everton - anfesibena : Com'è che nessuno lo abbia accusato di sessismo, io boh Klopp “turbato” dalla voce della interprete: «Com’è sensu… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) L’indagine della Football Associations Jurgendidalla Football Associations. Nel mirino della Federcalcio inglese, l’esultanza del tecnico tedesco dopo il gol di Origi nel derby di, ieri pomeriggio.è entrato in campo per abbracciare Alisson, il gol dei Reds è arrivato al sesto minuto di recupero. Dopodiché è tornato nella sua area tecnica. Sotto, il video del momento “incriminato”:The best angle ofcelebrating the winner yesterday! Up the reds! pic.twitter.com/pnnPIub8Fd— The Anfield Truth (@AnfieldTruth) 3 dicembre 2018si è già scusato per il suo comportamento: «Sento in dovere di chiedere perdono al mio collega Marco Silva (manager dell’). Ci siamo parlati, gli ho detto che ha fatto un lavoro eccezionale con la sua squadra. Non è facile controllare certe emozioni, ma ho ...