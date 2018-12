Kiara Romero si lancia dal terzo piano: è gravissima, nei giorni scorsi si era tagliata le vene

attualitavip.myblog

(Di martedì 4 dicembre 2018)aveva già tentato una volta di togliersi la vita e l’altro ieri ci ha di nuovo riprovato riportando lesioni gravissime. Secondo una prima ricostruzione la presentatrice della tv della Repubblica Dominicana, la donna si èta daldella sua abitazione. Il gesto è stato ripreso dalla telecamera di sorveglianza di un edificio vicino. Le sue condizioni sono gravi: ha riportato diverse fratture e lesioni della colonna vertebrale. E’ stata trasferita nell’ospedale principale di Santo Domingo dove ha subito un primo intervento. Ora è in prognosi riservata, ma non sarebbe però in pericolo di vita.Alcuni parenti hanno raccontato che «aveva già tentato gesti estremi» prima dirsi dal balcone del suo appartamento a LaPeña, San Francisco de Macorís (una città nella provincia di Duarte). Secondo le prime informazioni della polizia, anche suo ...