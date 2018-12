Juventus | per Todibo il tempo stringe

Juventus - domenica di riposo per i bianconeri : da domani si pensa alla gara contro l'Inter : Dopo la bella vittoria contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri ha concesso ai suoi ragazzi una domenica di riposo. I bianconeri ne hanno approfittato per trascorrere qualche ora di relax e si stanno ricaricando in vista delle prossime importanti partite. Da domani, però, la Juventus tornerà in campo e inizierà a mettere nel mirino la partita contro l'Inter. Massimiliano Allegri avrà l'Intera settimana a disposizione per poter decidere chi ...

Juventus - lo sdegno di Marchisio per scritte contro le vittime dell'Heysel e Scirea : Ieri pomeriggio, sul web ha iniziato a circolare una foto che ritraeva delle orribili scritte apparse ieri all'esterno dello stadio di Franchi di Firenze, le quali offendevano la memoria delle 39 vittime dell'Heysel e di Gaetano Scirea. Poco prima della partita Pavel Nedved vice presidente della Juventus aveva duramente condannato questo episodio e anche molti altri esponenti del calcio italiano ma soprattutto del mondo bianconero hanno voluto ...

Nessuna sorpresa sulla super-Juventus : così va il neocalcio : I numeri Chi oggi grida allo scandalo della Serie A chiusa (o praticamente chiusa) a inizio dicembre ha la memoria corta. Anzi, cortissima. Perché è da tanto, tantissimo tempo che il nostro campionato e i suoi omologhi europei vivono una decisa stratificazione verso l’alto, interrotta da exploit (o anti-exploit) improvvisi, sganciati dalla realtà contemporanea. Per capire cosa intendiamo, basta andare con la mente a un anno fa. Alla ...

Fiorentina-Juventus - Pioli : “Risultato eccessivo. Il rigore? Per me non c’era” : L’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha analizzato così ai microfoni di Sky Sport la gara persa dai viola con la Juventus: “La gara è stata più equilibrata rispetto a quello che dice il risultato finale. Mi dispiace aver preso il primo gol perché potevamo fare qualcosa di più e mi dispiace di non aver segnato all’inizio della ripresa quando abbiamo creato occasioni e li abbiamo messi in difficoltà. Per me non è rigore, ...

Juventus - Chiellini : 'Siamo stati bravi nel soffrire e umili nel saperci difendere' : Siamo stati umili a saperci difendere" ha detto il capitano della Juve intervistato al fischio finale da Sky Sport. Messaggio al campionato Con l'Inter che giocherà a Roma e il Napoli a Bergamo, ...

Fiorentina-Juventus a due facce : da un lato gli insulti a Scirea - dall’altro i fiori per Astori [VIDEO] : La partita tra Fiorentina e Juventus è molto sentita da decenni. Gli sfottò tra le due tifoserie ci sono sempre stati, il problema è quando questi sfociano in gesti, episodi e parole che non dovrebbero far parte di quella che comunque, per chi osserva la partita dagli spalti, dovrebbe rappresentare una festa e poco più. I tifosi bianconeri sono stati accolti da delle scritte inneggianti all’Heysel, apposte su un muro della zona ...

Juventus - la probabile formazione per la sfida con la Fiorentina : TORINO - Ecco la probabile formazione di Allegri per la sfida del Franchi contro Fiorentina. Il modulo è il 4-3-1-2. Szczesny Juve, i convocati Allegri: «Dybala tuttocampista» 1 di 11 Successiva Tutte ...

Calciomercato Juventus - proposti 50 milioni : Pjaca e Orsolini per Chiesa (RUMORS) : La Juventus è molto attiva sul Calciomercato in vista delle prossime sessioni. La dirigenza bianconera sta seguendo alcuni dei più interessanti talenti del calcio italiano ed europeo. Per quanto riguarda la difesa, Fabio Paratici sta monitorando da tempo Matthijs De Ligt, talentuoso difensore centrale classe 1999. Il giovane giocatore di proprietà dell'Ajax ha messo insieme alcune prestazioni di ottimo livello ed è considerato uno dei migliori ...

Juventus - per De Ligt duello con il Barcellona : TORINO - Se Justin Kluivert sarebbe il vincitore del Golden Boy 2018 qualora contasse solo il voto del web, Matthijs De Ligt in realtà si mantiene in piena corsa. E il mercato che continua a vorticare ...

Calcio - 14a giornata Serie A 2018-2019 : grande attesa per Roma-Inter e Fiorentina-Juventus - il Napoli con l’Atalanta per ripartire : Tra domani, sabato 1 dicembre, e lunedì 3 dicembre si svolgerà la quattordicesima giornata del campionato italiano di Seria A 2018-2019 di Calcio. Diverse le sfide interessanti, anche se l’incontro più atteso è sicuramente quello tra Roma e Inter alle 20.30 di domenica sera. Da non perdere però anche la partita tra Fiorentina e Juventus di sabato alle 18.00, il match delle 12.30 di domenica tra il Milan di Gattuso e il sorprendente Parma e ...

Juventus - le possibili scelte di Allegri per il match di domani : Pjanic potrebbe riposare : La Juve, questo pomeriggio, si è allenata in vista della partita di domani contro la Fiorentina. I bianconeri dopo la sessione di lavoro sono partiti alla volta di Firenze. Durante la seduta di oggi, Massimiliano Allegri ha provato la formazione che schiererà contro i viola e l'undici della Juventus al Franchi presenterà alcune novità rispetto al match contro il Valencia. Per la partita contro la Fiorentina, il tecnico livornese potrà contare ...

Juventus-Inter - parte domani la vendita dei biglietti per il settore ospiti : parte domani la vendita dei biglietti per il settore ospiti di Juventus-Inter: ecco tutte le informazioni. L'articolo Juventus-Inter, parte domani la vendita dei biglietti per il settore ospiti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - Allegri : “Per la Fiorentina è la partita dell’anno. Su Ronaldo e Dybala…” : Nella conferenza stampa della vigilia, Massimiliano Allegri presenta così la partita della Juve di domani pomeriggio a Firenze: “partita difficile, la Fiorentina è una bella squadra. A parte che è ben allenata, ha giocatori giovani e molto tecnici. In casa non ha mai perso, ha subito solo tre gol. Per loro è la partita più importante dell’anno, per noi sarà come tante altre partite“. Il tecnico bianconero ha poi risposto ...