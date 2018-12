Juventus | due colpi dal Brasile

Calciomercato Juventus - bianconeri su due profili dal futuro brillante : Dopo Bentancur, che dopo una stagione di rodaggio e il Mondiale con l’Uruguay sembra essere esploso definitivamente, la Juventus continua a tenere sotto controllo alcuni giovani calciatori sudamericani. Si tratta di due promesse dell’Atletico Paranaense: il terzino mancino Renan Lodi e il centrocampista Bruno Guimaraes. Il primo è un classe 1998 ed è da molti additato come possibile successore di Marcelo, considerando il piede ...

Fiorentina-Juventus - Orsato promosso dopo le polemiche : 'Solo due errori' : Tutte sufficienze ampie con La Gazzetta dello Sport che lo premia con un 7. Solo due errori, uno 'pro' Juve e uno più pesante in favore dei Viola. Milenkovic, infatti, andava espulso per il fallo su ...

La Juventus in Brasile : osservati due talenti dell'Atlético Paranaense : ROMA - La Juventus guarda al Brasile . La società bianconera era infatti presente con un suo osservatore alla partita tra Flamengo e Atlético Paranaense, giocata ieri a Rio de Janeiro, l'ultima di ...

Fiorentina-Juventus a due facce : da un lato gli insulti a Scirea - dall’altro i fiori per Astori [VIDEO] : La partita tra Fiorentina e Juventus è molto sentita da decenni. Gli sfottò tra le due tifoserie ci sono sempre stati, il problema è quando questi sfociano in gesti, episodi e parole che non dovrebbero far parte di quella che comunque, per chi osserva la partita dagli spalti, dovrebbe rappresentare una festa e poco più. I tifosi bianconeri sono stati accolti da delle scritte inneggianti all’Heysel, apposte su un muro della zona ...

PROBABILI FORMAZIONI / Fiorentina Juventus : Veretout vs Pjanic - che duello in mediana! - Serie A 14giornata - - IlSussidiario.net : PROBABILI FORMAZIONI Fiorentina Juventus: novità live e quote per il match di questa sera al Franchi, previsto nella 14giornata del Campionato di Serie A.

Juventus - per De Ligt duello con il Barcellona : TORINO - Se Justin Kluivert sarebbe il vincitore del Golden Boy 2018 qualora contasse solo il voto del web, Matthijs De Ligt in realtà si mantiene in piena corsa. E il mercato che continua a vorticare ...

Juventus - situazione infortuni : due giocatori pronti a rientrare : Tra i convocati di Max Allegri per la trasferta della Juve a Firenze ci sarà molto probabilmente Federico Bernardeschi. L’ex attaccante viola, reduce da un doppio periodo di stop per guai muscolari, ha svolto oggi in gruppo tutto l’allenamento alla Continassa, a cui ha preso parte anche Emre Can. Nei prossimi giorni saranno valutate le condizioni di Alex Sandro, costretto a uscire nella gara di Champions con il Valencia per un ...

Serie A - Giudice Sportivo : due turni ad Ilicic ammende per Roma e Juventus : Due turni di stop per Josip Ilicic dell’Atalanta, Juventus e Roma punite, insieme all’Udinese, per cori di discriminazione territoriale, un turno di stop per Ivan Juric del Genoa, 5mila euro di ammenda per l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, sono queste le decisione assunte dal Giudice Sportivo della Serie A Gerardo Mastrandea, coadiuvato da Stefania Ginesio e […] L'articolo Serie A, Giudice Sportivo: due turni ad ...

Serie A Galliani : «Napoli e Juventus - sarà lotta a due per lo scudetto» : NAPOLI - "Ho moltissima nostalgia dei duelli scudetto Napoli - Milan . Ricordo Van Basten contro Maradona , gli applausi del primo maggio. Per l'emozione ho pianto di gioia, fu una partita incredibile.

Inter - duello con la Juventus per Pogba : Marotta prepara l'offerta (RUMORS) : L'Inter sarà una delle protagoniste nelle prossime sessioni di calciomercato. Mentre a gennaio i nerazzurri cercheranno di muoversi con operazioni minori o, comunque, meno dispendiose a causa dei paletti imposti dal fair play finanziario, a luglio le cose cambieranno. Il club meneghino uscirà definitivamente dal settlement agreement e potrà muoversi con maggiore libertà. Chi guiderà il mercato nerazzurro, oltre al direttore sportivo, Piero ...

DIRETTA Juventus ATALANTA PRIMAVERA / Risultato live 0-2 - streaming video e tv : bianconeri sotto di due gol! - IlSussidiario.net : DIRETTA JUVENTUS ATALANTA PRIMAVERA streaming video e tv: orario, probabili formazioni e Risultato live della partita, 9giornata PRIMAVERA , 23 novembre, .

Tonali - la Juventus cala due jolly : TORINO - La Juventus ha , almeno, due jolly per bruciare la concorrenza nella corsa a Sandro Tonali. 'Non basterà una super offerta, bisognerà dimostrare anche amore per il ragazzo e per me'. Massimo ...

Juventus - la vacanza dorata di Ronaldo : 31mila euro per due bottiglie di vino : Questa volta Ronaldo si è concesso una vacanza speciale. L’ultima volta che il campionato di Serie A si è fermato per dare spazio agli impegni della Nazionale CR7 è finito nel turbine del sexgate e delle accuse di stupro da parte della ex modella Kathryn Mayorga. —> Juventus non c’è pace: nuove accuse per Ronaldo Ma come […] L'articolo Juventus, la vacanza dorata di Ronaldo: 31mila euro per due bottiglie di vino proviene ...