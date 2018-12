Juve | Dybala | Non ho mai segnato all' Inter | magari venerdì

Juve - Dybala : 'Allegri mi chiede sacrificio. Mi manca il gol all'Inter...' : Anche Paulo Dybala , attaccante della Juventus , ha parlato a Sky Sport a margine del Gran Galà del Calcio: ' Tuttocampista? L'ha detto Allegri, lui mi dà libertà di movimento e io cerco di trovare spazio per fare male all'avversario, mi chiede sacrificio . Le ...

Calciomercato Juventus - possibile lo scambio James Rodriguez-Dybala (RUMORS) : Continuano ad arrivare notizie davvero sorprendenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news riguardano Paulo Dybala, giocatore che ha avuto un inizio di stagione piuttosto altalenante. Il forte attaccante sudamericano, infatti, non ha ancora trovato pienamente l'intesa con Cristiano Ronaldo e per questo su di lui ci sono numerose voci di mercato. Il Real Madrid continua ad essere molto interessato all'ex attaccante ...

Juventus - le pagelle : Dybala prezioso - De Sciglio cancella Chiesa : SZCZESNY 6,5 La Fiorentina pecca al tiro, ma lui è sempre attento, soprattutto nel primo tempo quando Fernandes mura un rinvio di Chiellini e la palla schizza verso la sua porta. DE Sciglio 7 cancella ...

Fiorentina-Juventus - che gol Bentancur : di Dybala l’assist - l’uruguayano rifinisce [VIDEO] : Rodrigo Bentancur ha sbloccato Fiorentina-Juventus con un gol di sinistro davvero molto bello: uno-due con Dybala e poi calcio in porta Fiorentina-Juventus, bianconeri in vantaggio con gol di Rodrigo Bentancur. Il calciatore uruguayano ha insaccato su assist di Dybala, al termine di una bella cavalcata palla al piede. Il centrocampista è stato scelto per sostituire Pjanic in mezzo al campo e non ha tradito la fiducia di mister Allegri. La ...

Juve - Dybala : 'Attenti - la Fiorentina non molla mai!' : Paulo Dybala , numero 10 della Juventus , parla a Sky Sport prima della sfida contro la Fiorentina : 'Sarà una partita molto dura, a Firenze non finisce mai. Ma siamo pronti a giocare una grande gara e a trovare gli spazi giusti per colpire la Fiorentina'...

Juventus - Allegri : “Per la Fiorentina è la partita dell’anno. Su Ronaldo e Dybala…” : Nella conferenza stampa della vigilia, Massimiliano Allegri presenta così la partita della Juve di domani pomeriggio a Firenze: “partita difficile, la Fiorentina è una bella squadra. A parte che è ben allenata, ha giocatori giovani e molto tecnici. In casa non ha mai perso, ha subito solo tre gol. Per loro è la partita più importante dell’anno, per noi sarà come tante altre partite“. Il tecnico bianconero ha poi risposto ...

Juventus - Allegri : 'Torna Bernardeschi. Dybala? È un tuttocampista' : TORINO - Guadagnati due punti inaspettati sul Napoli la scorsa settimana, in un turno sulla carta facile per tutte le prime della classe, Massimiliano Allegri vuol tentare il bis in questo weekend, ...

Fiorentina-Juventus - Allegri : "Dybala è un tuttocampista. Bernardeschi c'è" : 'Per la Fiorentina è la partita dell'anno, avrà una città intera a spingerla. E speriamo che sia una bella giornata di sport nel contesto di una sana rivalità'. Il primo spunto di Massimiliano Allegri tocca l'aspetto l'ambientale di Fiorentina-Juventus. Poi c'è quello pratico, sempre in prima fila con Max. 'Turno ...

Juve - Allegri incorona Dybala : "E' fondamentale per il gioco della squadra" : Sarà una bella giornata di sport e di calcio perché giocare a Firenze davanti a un pubblico meraviglioso è sempre bello".

Formazioni ufficiali Juventus-Valencia : tridente Dybala-Ronaldo-Mandzukic : La partita di questa sera Juventus-Valencia potrebbe schiudere l’accesso agli ottavi di finale della Champions League per la Vecchia Signora e non è assolutamente da prendere sotto gamba, ecco pertanto le Formazioni ufficiali che Allegri e Marcelino schiereranno a Torino per un match che non vale solo tre punti. -> Leggi anche Juventus-Valencia, Allegri in conferenza […] L'articolo Formazioni ufficiali Juventus-Valencia: ...

Juventus - probabile formazione anti-Valencia : tridente Ronaldo - Dybala e Mandzukic : Da ieri sera, la Juve è in ritiro e sta curando gli ultimi dettagli in vista del match di Champions League contro il Valencia. I bianconeri, in mattinata, si sono dedicati al classico lavoro pre-gara e Massimiliano Allegri ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione. La Juventus stasera si presenterà con il 4-3-3 anche se i tre attaccanti juventini avranno il compito di svariare e non saranno obbligati a ricoprire specifiche posizioni in campo. In ...

Olimpia - Nedovic - dal basket alla Juve : "Sono pazzo di Del Piero e Dybala" : ... sarebbe un processo lungo qualche anno, ma renderebbe ancora più popolare un marchio che è già famoso in tutto il mondo. Non chiedetemi, però, di andare a giocare là: sono già in una grande squadra ...

Juve - arriva il Valencia : Ronaldo medita vendetta - ma l'uomo-Champions fin qui è Dybala : Un rendimento dove più conta " ovvero davanti agli occhi dell'intero mondo " che non a caso ha rialimentato le voci di mercato intorno a Dybala. Bayern Monaco in primis, che continua " più o meno ...

Juventus - le possibili scelte di Allegri contro il Valencia : tornano Dybala e Cancelo : Questo pomeriggio, la Juve si è allenata in vista della partita contro il Valencia. I bianconeri hanno dunque curato tutti gli aspetti tattici per preparare al meglio la sfida di Champions League. Domani, la Juventus si presenterà all'Allianz Stadium con la formazione migliore e Massimiliano Allegri si affiderà ai suoi titolarissimi. Infatti, rispetto alla partita di sabato il tecnico livornese farà diversi cambi a partire dall'attacco dove con ...