Jane The Virgin: arriva lo spinoff, The CW già al lavoro

ilnotiziangolo

: #JaneTheVirgin : arriva lo spinoff, The CW già al lavoro - morganbarraco : #JaneTheVirgin : arriva lo spinoff, The CW già al lavoro - sentivoleali : @stellacadevnte io ho guardato mezza puntata di Jane the Virgin ma mi ha annoiata :( - Jane_Doe40806 : RT @mirianagrassi1: 'Le fotografie hanno il pregio di essere delle storie, delle belle poesie che meritano d'essere ascoltate.' R. Groebli… -

(Di martedì 4 dicembre 2018)Theha colpito nel segno per tanti anni, grazie alla sua formula originale che ha permesso alla comedy di entrare nei cuori dei fan di tutto il mondo. Ed ora ottime notizie da parte di The CW, che non ha alcuna intenzione di abbandonare del tutto il progetto: in arrivo lodiThe. A quanto pare i lavori sono già iniziati!LodiTherivoluziona il castNon ci saranno gli attori già conosciuti in questi anni. Una delle poche anticipazioni sul nuovo show riguarda l’arrivo di nuovi attori, attorno a cui ruoterà la trama. L’unico dubbio riguarda le star originali, che potrebbero ritornare in altri ruoli anche nello. Fra questi senza dubbio è da ricordare la protagonista Gina Rodriguez. LodiThenon andrà tuttavia in onda grazie ad una backdoor, magari approfittando dell’ultima stagione della ...