Jane Alexander a Verissimo ha parlato dei suoi problemi con l’alcol

(Di lunedì 3 dicembre 2018) A “” durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin l’ex gieffinahaper la prima volta con deicon l’alcol, e di come il suo ex Gianmarco l’ha aiutata ad uscirne e ovviamente di Elia Fongaro, recluso insieme a lei nella Casa fino a poche settimane fa. «Ho sofferto per un paio di anni di ‘binge drinking’ – che leteralmente vuol dire abbuffata alcolica – Uscivo alla sera, iniziavo a bere e non riuscivo a smettere – confessa. Quando hai questo tipo di problema non pensi di essere un’alcolista semplicemente perché non bevi tutti i giorni. Comunque, un compleanno, una gioia, una delusione, ogni scusa era buona per bere». A Silvia Toffanin, che le chiede come ne sia uscita, l’attrice risponde: «In questo mi ha aiutata moltissimo Gianmarco il suo ex fidanzato. Grazie a lui sono andata a ...