James Rodriguez | ' Bayern? Se non gioco | vado via'

Calciomercato Juventus - Mendes avrebbe offerto James Rodriguez e De Gea (RUMOURS) : Si continua a parlare di Calciomercato in queste ore, in particolare dei possibili movimenti della Juventus per la prossima sessione invernale. Il club bianconero ha da tempo messo nel mirino Paul Pogba, certamente uno dei migliori centrocampisti al mondo. Il giocatore francese si è confermato di livello assoluto, vincendo i campionati del mondo che si sono disputati in Russia la scorsa estate, competizione nella quale ha dato prova di tutto il ...

Calciomercato Juventus - possibile lo scambio James Rodriguez-Dybala (RUMORS) : Continuano ad arrivare notizie davvero sorprendenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news riguardano Paulo Dybala, giocatore che ha avuto un inizio di stagione piuttosto altalenante. Il forte attaccante sudamericano, infatti, non ha ancora trovato pienamente l'intesa con Cristiano Ronaldo e per questo su di lui ci sono numerose voci di mercato. Il Real Madrid continua ad essere molto interessato all'ex attaccante ...

In Spagna sono sicuri : "La Juventus vuole James Rodriguez" : La Juventus sta dominando ormai da otto anni in Italia e ora vuole farlo anche in Europa riportando a Torino la Champions League che manca da 23 anni. I bianconeri sono i grandi favoriti insieme al Barcellona di Valverde e al Manchester City di Guardiola per sollevare la coppa dalle grandi orecchie ma in una competizione così difficile, affascinante e particolare, i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. La Juventus, con un duro lavoro ...

Kicker : 'Il Bayern Monaco non riscatterà James Rodriguez'. La Juventus osserva : TORINO - Il Bayern Monaco non eserciterà l'opzione di acquisto di 42 milioni di euro per il cartellino di James Rodriguez . Secondo 'Kicker' il club tedesco ha deciso di rinunciare al fantasista ...

Bundesliga - il Bayern perde James Rodriguez per infortunio : infortunio muscolare per James Rodriguez. Il Bayern Monaco rende noto che al giocatore colombiano, a seguito delle analisi strumentali, è stata diagnosticata la “parziale lesione del legamento collaterale del ginocchio sinistro”. Sono ancora da definire i tempi di recupero. Il giocatore di proprietà del Real Madrid, al Bayern con la formula del prestito biennale dal luglio del 2017, dovrà restare a riposo prima di cominciare la ...

Bayern Monaco - James Rodriguez ko : “lesione parziale del collaterale” : James Rodriguez costretto ad uno stop: “parziale lesione del legamento collaterale del ginocchio sinistro” per il centrocampista del Bayern Monaco Infortunio per James Rodriguez. In una nota il Bayern Monaco rende noto che al giocatore colombiano, a seguito delle analisi strumentali, è stata diagnosticata la “parziale lesione del legamento collaterale del ginocchio sinistro”. Ancora da definire i tempi di recupero, ...

Bayern Monaco-James Rodriguez - la rottura è totale : lite prima con Kovac - poi con Salihamidzic : Bayern Monaco-James Rodriguez il rapporto tra le parti sembra essere giunto ai ferri corti, il colombiano litiga anche con Salihamidzic Acque agitate in casa Bayern Monaco con James Rodriguez sempre sotto i riflettori. Il giocatore colombiano dopo essere stato nell’occhio del ciclone per lo sfogo negli spogliatoi contro l’allenatore Niko Kovac, torna a far parlare di sé per un nuovo scontro, questa volta col direttore sportivo ...

Mendes insiste per James Rodriguez alla Juventus : Sistemato Angel Di Maria, che ha rinnovato con il Psg, il super agente Jorge Mendes si concentrerà su James Rodriguez, il quale insiste per lasciare il Bayern Monaco. Il manager portoghese, dopo ...

Juventus - James Rodriguez ipotesi concreta : Juventus– I bianconeri non si fermano più. Così in campo, dove sono ancora imbattuti da inizio stagione, come sul mercato. La Juventus fa tremendamente sul serio e, se da una parte in Italia vuole rispedire al mittente le “minacce” portate da Napoli e Inter, in Europa ha intenzione di affermare il suo status acquisito non […] L'articolo Juventus, James Rodriguez ipotesi concreta proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

Il Bayern Monaco cede James Rodriguez : c'è anche la Juventus : I bavaresi non riscatteranno il colombiano gestito da Jorge Mendes. La concorrenza arriva dalla Premier League

Bild : 'James Rodriguez-Bayern Monaco - è rottura. C'è la Juventus' : TORINO - James Rodriguez e il Bayern Monaco pronti alla separazione. Secondo Sport Bild, riportando indiscrezioni che hanno come fonte l'entourage del giocatore, il trequartista colombiano lascerà il club tedesco a fine stagione. Ci sarebbe anche l'ipotesi gennaio, ma ...

Juventus James Rodriguez : affare possibile - dalla Germania sono certi : Juventus James Rodriguez- La Juventus starebbe valutando la possibilità di mettere le mani su James Rodriguez. Operazione che, come riferito dai colleghi tedeschi di “Sport Bild”, potrebbe entrare nel vivo già dalla prossima sessione di mercato invernale. La Juve resta vigilie, ma non va nascosto che, ora come ora, il trequartista colombiano non rappresenta una […] L'articolo Juventus James Rodriguez: affare possibile, dalla ...

Juventus - James Rodriguez più vicino : La Juventus fa sul serio per James Rodriguez . Secondo quanto afferma Sport Bild , il Bayern Monaco a dicembre incontrerà Jorge Mendes, agente del centrocampista colombiano, per discutere del futuro. James vuole lasciare Monaco e la Juve è pronta a d accoglierlo.

Colpo di scena James Rodriguez : vuole la Serie A ma... niente JUVE? : Secondo la corrispodente Claudia Garcia di 'Rai Sport', però, lo stesso calciatore starebbe spingendo molto per la Serie A dove, smentita l'ipotesi Napoli , oltre alla Juventus in pole potrebbero ...