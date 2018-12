Ivrea | le scuole non fanno il concorso di presepi per rispetto alle altre

ilgiornale

: Ivrea, niente presepi in scuole: ci sono alunni di altre religioni - SkyTG24 : Ivrea, niente presepi in scuole: ci sono alunni di altre religioni - grazielladwan : Se questo è vero, fa schifo anche la nuova giunta.Le altre “religioni” non ve lo chiedono. Dividi et impera... - DavideRonni : Scuole Ivrea: No concorso dei presepi per rispetto ad alunni di altre religioni -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Ledi, in Piemonte, non parteciperanno aldeiper rispettare gli studenti direligioni.Puntuale come ogni anno, all'inizio dell'Avvento, arrivano le polemiche pre-natalizie sulla sacra rappresentazione che rievoca la Natività di Gesù. Ogni anno, in Italia e all'estero, c'è chi vuole contestare il presepe in nome della laicità. Quest'anno la bufera è scoppiata a, dove, come riportano le agenzie, le dirigenze scolastiche della città hanno deciso di non partecipare all'iniziativa "in città" promossa dal Comune e rivolta ai bimbi fra i 4 e i 13 anni. "Abbiamo percepito una forma di perplessità nell'appoggiare l'iniziativa, probabilmente per non rischiare di urtare la sensibilità di bimbi appartenenti a fedi religiose diverse", spiega l'assessore Giorgia Povolo.Così gli organizzatori hanno dovuto rinunciare a rivolgersie hanno ...