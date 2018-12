Ius soli | Orfini sta con Nanni Moretti | Andava approvato | è stato un grandissimo

Nanni Moretti : "Il Pd ha sbagliato. Avrebbe dovuto varare lo Ius soli" : Dopo l'attacco a Matteo Salvini , a cui il leader leghista aveva risposto non ironia, 'È tornato il regista radical-chic che mi affianca a un dittatore sanguinario',, Nanni Moretti torna all'attacco. ...

Nanni Moretti da Fazio : "Ius soli errore vergognoso del Pd - sono elettore fedele e per questo mi incazzo" : "E' stato molto brutto negli anni scorsi vedere il Partito democratico non fare quella battaglia giusta di civiltà, quella battaglia umana per la riforma di cittadinanza, il cosiddetto Ius soli per dare la cittadinanza a bambini nati in Italia oppure che hanno fatto 5 anni di studi. sono bambini, ragazzi italiani che parlano italiano, ma non solo, parlano anche i nostri dialetti. Ecco tu in questo modo non gli dai un'identità. ...

Italiani come noi - tagliare le pensioni d’oro? “Non per chi ha pagato”. “GIusto contributo di solidarietà” : “Sembra una buona idea, ma sarà davvero praticabile?”. Dal dialogo con i cittadini in strada sulla norma – per ora solo annunciata – con la quale il governo intende tagliare le pensioni alte, emergono due opinioni prevalenti. La prima, il consenso verso il ‘contributo di solidarietà‘ : “È una scelta giusta perché chi ha tanto deve accettare un sacrificio in favore di chi si trova in difficoltà”. La ...

GIusy Pepi - una fuga solitaria con tanti perché : Giusy Pepi scomparsa da Vittoria, ritrovata a Palermo è stata ascoltata 4 ore dal sostituto procuratore Bisello. Un fuga solitaria con tanti perchè

Passerella Serravalle-Grignasco chIusa : dubbi sulla solidità : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Passerella Serravalle-...

Una città in lutto per Tommaso - giovane medico morto a soli 34 anni : “Non è gIusto” : “Non è giusto”. Non è giusto morire a 34 anni. La vita, a volte, può essere davvero crudele. Lo è stata con Tommaso Marcosignori, il medico di Senigallia che è scomparso prematuramente lasciando un vuoto incolmabile tra tutti coloro che lo conoscevano. E una famiglia distrutta: oltre a un lavoro come dottore che gli dava soddisfazioni, Tommaso lascia anche la moglie Elisa e due figli piccoli. La più grande compirà quattro anni a dicembre, mentre ...

“A matita siamo tutti uguali” iniziativa del Secondo Municipio di Roma a favore dei bambini dello Ius Soli : Per la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Municipio 2 ha deciso di riconoscere la cittadinanza simbolica alle bambine e ai bambini nati da genitori migranti. Un’occasione per dire sì allo Ius Soli e per riconoscere pari diritti a tutti i minori. “A matita siamo tutti uguali”. Lo dicono i #bambini delle scuole del Secondo Municipio per sottolineare che tra loro non sentono differenze legate alle etnie di ...

Pierluigi Bersani tenta il suicidio in diretta a PiazzaPulita : 'Perché all'Italia serve lo Ius soli' : Il Pd è entrato in analisi. Ne siamo felici, ne ha bisogno. La terapia è fissata di giovedì, dal dottor Corrado Formigli, che nel suo ufficio di Piazza Pulita ogni settimana riceve un paio di ...

Torino : Furlan - solidarietà ad Appendino - nessuna gIustificazione a minacce : Roma, 3 nov. (AdnKronos) - "solidarietà della Cisl alla sindaca di Torino Appendino per le gravi ed inqualificabili minacce ricevute. nessuna giustificazione o patente politica per chi usa questi metodi incivili ed un linguaggio così violento ed intimidatorio". Lo scrive su twitter la segretaria gen

Migranti e Ius soli - come ne uscirà Donald Trump : In effetti, la genesi dell'Emendamento era stata squisitamente politica. come ricorda l'analista giudiziario di FOX Andrew Napolitano, il "dibattito serio sull'emendamento finora c'era stato solo in ...

Trump vuole la fine dello Ius soli negli Stati Uniti : Il presidente americano ha ricordato poi: " Siamo l'unico paese al mondo in cui una persona entra e ha un bambino, e il bambino è automaticamente un cittadino degli Stati Uniti ... con tutti questi ...

Trump - militari alla frontiera e stop allo Ius soli. Il sogno americano è diventato un incubo : Cinquemiladuecento militari schierati alla frontiera e il colpo in canna della cancellazione dalla Costituzione dello ius soli: nell’imminenza del voto di midterm, il 6 novembre, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump digrigna i denti e batte il pugno sul fronte dell’immigrazione. Obiettivo: intercettare la carovana dei migranti in arrivo sul Rio Grande dall’America centrale – Honduras e Guatemala – via Messico, ma soprattutto ...

Elezioni Midterm : Trump vuole abolire lo 'Ius soli' per figli di immigrati : 'Siamo l'unico Paese al mondo in cui una persona entra e ha un bambino, il bambino è essenzialmente un cittadino degli Stati Uniti per 85 anni, con tutti i benefici' , ha dichiarato Trump in un'...