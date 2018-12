Italia | Mancini | ' Balotelli? Ci spero | ma il tempo passa Rigore su Zaniolo? Giusto

Italia - Mancini : "La Var c'è e va usata sempre. Vialli un fratello - lo ammiro" : Non solo Nazionale, ma anche la Var e la malattia di Gianluca Vialli tra i temi trattati dal c.t. dell'Italia Roberto Mancini in mattinata ai microfoni di Radio Anch'io Sport . 'Inizialmente ero contrario alla Var, ma adesso che c'è può aiutare gli arbitri e va sempre usata - ha commentato, in riferimento agli episodi tanto discussi della partita tra Roma e Inter -. ...

Qualificazioni Euro 2020 - il sorteggio sorride all’Italia di Mancini : Saranno Bosnia, Finlandia, Grecia, Armenia e Liechtenstein le avversarie dell'Italia nel Gruppo J per le Qualificazioni agli Europei 2020. L'articolo Qualificazioni Euro 2020, il sorteggio sorride all’Italia di Mancini è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Qualificazioni Euro 2020 - Mancini commenta il girone dell’Italia : “per fortuna abbiamo evitato la Germania” : Il commissario tecnico degli azzurri ha parlato del sorteggio delle Qualificazioni ad Euro 2020, esprimendo il proprio punto di vista “E’ stato un buon sorteggio, tutti volevano evitare la Germania nel secondo pot, poi sarebbe stato magari un più difficile, anche se non sarebbe cambiato nulla, ma insomma è andata bene. La Bosnia? E’ un’ottima squadra, giocatori che militano in tutta Europa, che noi conosciamo, ...

Italia - Mancini : "Buon sorteggio - l'obiettivo era evitare la Germania" : Roberto Mancini commenta con cauta soddisfazione il sorteggio dell'Italia per Euro 2020. "E' un buon sorteggio, l'obiettivo era evitare la Germania ed è andata bene. La Bosnia è un'ottima squadra, con ...

Qualificazioni Europei calcio 2020 - Roberto Mancini : “Un buon girone - evitata la Germania. L’Italia deve tornare protagonista! : L’Italia ha conosciuto le avversarie che dovrà affrontare nel torneo di qualificazione agli Europei 2020 di calcio. La nostra Nazionale ha evitato i rischiosi incroci con Germania e Serbia, l’urna di Dublino è stata relativamente benevola anche se gli azzurri non possono permettersi di sottovalutare gli avversari: la Bosnia di Dzeko e Pjanic è sicuramente la più temibile, da non sottovalutare la Grecia che vanta sempre una buona ...

Euro 2020 : Italia con Bosnia - Finlandia - Grecia - Armenia e Liechtenstein. Mancini può sorridere : Sorte assai benevola con l'Italia che è stata sorteggiata con Bosnia, Finlandia, Grecia, Armenia e Liechtenstein nel girone J di qualificazione agli Europei 2020.Lo ha stabilito l'urna Uefa, nella cerimonia di Dublino.Ecco i 10 gironi per le qualificazioni agli Europei del 2020 (cinque gruppi da cinque nazionali e cinque da sei):Gruppo A: Inghilterra, Repubblica Ceca, Bulgaria, Montenegro, Kossovo.Gruppo B: Portogallo, Ucraina, Serbia, ...

Euro 2020 - concluso il sorteggio : gruppo alla portata per l’Italia di Mancini : 12:50 – Concluse le operazioni di sorteggio a Dublino. Roberto Mancini può sorridere dopo la composizione dei gruppi da cui usciranno le Nazionali che prenderanno parte agli Europei itineranti del 2020. Con gli azzurri, infatti, sono state sorteggiate Bosnia, Finlandia, Grecia, Armenia e Liechtenstein. Insomma non proprio un girone di ferro, anche in considerazione del fatto che si qualificheranno sia la prima che la seconda. È ...

Euro 2020 LIVE - concluso il sorteggio : gruppo alla portata per l’Italia di Mancini : 12:50 – Concluse le operazioni di sorteggio a Dublino. Roberto Mancini può sorridere dopo la composizione dei gruppi da cui usciranno le Nazionali che prenderanno parte agli Europei itineranti del 2020. Con gli azzurri, infatti, sono state sorteggiate Bosnia, Finlandia, Grecia, Armenia e Liechtenstein. Insomma non proprio un girone di ferro, anche in considerazione del fatto che si qualificheranno sia la prima che la seconda. È ...

Italia - Mancini : bomber cercasi. È la "missione" del 2019 : Aggressiva e con personalità, offensiva ma sciupagol, con una formazione titolare ma senza un'idea di chi sarà il "nove". L'Italia di Roberto Mancini è nata. Ha una precisa identità di gioco, il 4-3-3,...

Mancini lancia l'Italia «Soltanto la Francia meglio di noi in Europa» : Tolta la Francia campione del mondo, in Europa non c'è una squadra più forte di noi. Tutti ci devono temere. E la nostra Under 21 può conquistare il titolo europeo in casa». Quattordici sembrano ...

Italia convincente - adesso testa ad Euro 2020 : attesa per il sorteggio - le regole ed i possibili accoppiamenti per la squadra di Mancini : sorteggio Euro 2020 – Negli ultimi giorni l’Italia di Roberto Mancini è scesa in campo per ben due volte, prima il pareggio nella gara di Nations League contro il Portogallo, poi il successo nel finale contro gli USA grazie alla rete dell’interista Politano. Gli iniziali dubbi sull’attuale Ct sono stati spazzati via, l’ex Inter ha riportato tranquillità nell’ambiente ma soprattutto un gioco che è mancato ...

Italia - i sei mesi di Mancini : difesa - anima e gol col contagocce : Il 2018 dell' Italia si è chiuso con il sorriso, l'1-0 contro gli Stati Uniti per quanto arrivato al 93' ha parzialmente cancellato l'emorragia offensiva azzurra e portato a tre le partite consecutive ...

Italia-Stati Uniti - Mancini : “Siamo anche più avanti delle aspettative” : Italia-Stati Uniti, LE PAROLE DEI CT – Intervistato ai microfoni di “Rai 1”, Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha commentato la gara amichevole vinta dalla Nazionale per 1-0 allo scadere contro gli Stati Uniti. Queste le parole del ct azzurro: “Dispiaceva soprattutto per i giocatori e per tutti gli italiani che sono qua. Dovevamo far […] L'articolo Italia-Stati Uniti, Mancini: “Siamo ...

Italia bella e vincente - Mancini sempre più convincente : la squadra si sblocca in fase realizzativa - ecco perchè è un ottimo punto di partenza : Si è conclusa un’altra partita per l’Italia, la seconda in pochi giorni, dopo il pareggio nella gara contro il Portogallo è arrivato il successo contro gli Usa, partita dominata per la squadra di Roberto Mancini ma sbloccata solamente nei minuti finali, la squadra cresce partita dopo partita e può rappresentare un importante punto di partenza per il futuro. Dopo la debacle con Ventura e la mancata qualificazione ai mondiali in ...