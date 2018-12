Io sono Green Arrow – il grande ritorno di Arrow 6

Clima - Greenpeace : i leader in Polonia “sono chiamati a decidere il futuro del pianeta” : “I leader riuniti in Polonia sono a chiamati a decidere sul futuro del Pianeta. Gli impatti dei cambiamenti Climatici sono ormai sotto gli occhi di tutti, anche se troppo spesso vengono catalogati come maltempo. L’aumento di frequenza e intensità di alluvioni, siccità, trombe d’aria, ondate di calore e tutti i fenomeni meteorologici estremi, di cui leggiamo ormai sempre più spesso anche in Italia, è la diretta conseguenza dei ...

Clima - Greenpeace sulla COP24 : “Non ci sono più scuse - è ora di agire” : In apertura del Summit sul Clima (COP24) in Polonia, Greenpeace ricorda l’allarme lanciato dalla comunità scientifica: abbiamo solo dodici anni per salvare il Clima del nostro Pianeta. Per questo il Summit di Katowice non può che avere obiettivi ambiziosi. «Questo è un momento cruciale per tutti noi, un vero e proprio test per l’umanità», dichiara Jennifer Morgan, Direttrice Esecutiva di Greenpeace International. «A Katowice i leader di tutti i ...

Innovazione green - Paolone - Cerro al Volturno - : I piccoli comuni non sono un'eredità del passato - ma preziose roccaforti di identità : Abbiamo il dovere di programmare ed attuare politiche mirate che premino le amministrazioni virtuose ed i piccoli comuni, troppo spesso penalizzati dalla scarsa attenzione politica e da numerevoli e ...

NBA - la calma dopo la tempesta in casa Golden State. Green : 'sono stati anni fantastici' : Nella NBA le cose cambiano molto in fretta. Un attimo ti ritrovi con un record di 10 vittorie e una sconfitta, quello dopo Steph Curry si fa male e la stagione improvvisamente cambia. Basti pensare a ...

Millennials e Gen Z a confronto sulla moda green : Andretta - PwC - : «I giovani sono attenti alla sostenibilità : mettetela sull'etichetta» : ... partner, specializzata nel settore Retail & Consumer, al Milano Fashion Global Summit 2018 , al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Si tratta del terzo ...