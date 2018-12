Internet | cancellare l’anonimato online viola la protezione della privacy E pure i

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 dicembre 2018) “I fornitori di servizi di memorizzazione permanente hanno l’obbligo di richiedere, all’atto dell’iscrizione del destinatario del servizio, un documento di identità in corso di validità”. È questo il cuore del disegno di legge n.895, comunicato alla Presidenza del Senato lo scorso 24 ottobre dal primo firmatario, senatore Nazario Pagano (Forza Italia) ma a firma di una lunga serie di suoi colleghi (Giammanco, Bernini, Malan, Damiani, Floris, Viatali, Aimi e Cangini, nda).L’obiettivo perseguito da estensore e firmatari del disegno di legge è reso trasparente nella relazione di accompagnamento:dae – stando alle parole del senatore Pagano in alcune interviste – in particolare dai social network, consentendo così alle forze dell’ordine una più agevole identificabilità dei responsabili di eventuali condotte illecite perpetrate. Il punto ...