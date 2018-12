Blastingnews

: Inter, l'annuncio ufficiale di Beppe Marotta forse dopo la gara con il Psv - ArmandoAreniell : Inter, l'annuncio ufficiale di Beppe Marotta forse dopo la gara con il Psv - SpazioInter : Fra #Inter e #Marotta è tutto fatto: quando arriva l'annuncio? #FCIM - EnzoArlotta29 : RT @FcInter1908it: Marotta in Lega, aspettando l'Inter: l'annuncio potrebbe arrivare dopo... - -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Manca solo l'ufficialità ma c'è la ormai la certezza che Giuseppesarà il nuovo amministratore delegato. Il dirigente ha ufficializzato il suo addio alla Juventusil match contro il Napoli e i nerazzurri hanno approfittato lanciandosi subito su di lui, bruciando la forte concorrenza di Roma, Milan e Napoli. L'sembrava potesse arrivare già in questi giorni, prima di Juventus-, in programma venerdì sera all'Allianz Stadium, ma è tutto slittato alla prossima settimana.è volato in Cina, a Nanchino, due settimane fa, per incontrare i vertici di Suning e in particolar modo il padron, Jindong Zhang. Le parti hanno discusso di come ridurre il gap sia dal punto di vista che dal punto di vista economico dalla Juventus, che anche in questa stagione sta dominando il campionato con gli undici punti di vantaggio su Napoli edsole quattordici ...