Instagram | trucchi per fare belle stories e aumentare follower

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Rapide, divertenti, creative. Ledisono sempre più amate e utilizzate. Ogni giorno sono 450 milioni le persone che registrano video e caricano le “storie” sul proprio profilo per esibire la propria quotidianità, ma non solo. Di mese in mese le caratteristiche delleche durano 24 ore si aggiornano e la palette delle possibilità creative si allarga. Dai filtri ideati da personaggi famosi alle emoticon e gif, fino alle domande a cui rispondere, lepossono essere fatte in tantissimi modi diversi.Destreggiarsi con tutti gli strumenti creativi chemette a disposizione per lenon è facile: serve parecchia manualità e dimestichezza con lo strumento. Siamo tornati dietro al banco per la #SchoolMilano organizzata da Facebook Italia proprio per apprendere segreti e buone pratiche per rendere la nostra timeline sempre più ...