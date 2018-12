ilnapolista

: #Insigne a KissKiss: «Senza Milik non avremmo vinto. Ai cori non ho pensato» #AtalantaNapoli - napolista : #Insigne a KissKiss: «Senza Milik non avremmo vinto. Ai cori non ho pensato» #AtalantaNapoli -

(Di martedì 4 dicembre 2018) Lorenzoha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia al termine della gara vinta contro l’Atalanta:“Abbiamo fatto una grande partita soprattutto in fase difensiva. Abbiamo preso gol ma abbiamo reagito subito, era difficile venire qua e giocare tranquilli. L’Inter è stata messa in difficoltà su questo campo, abbiamo visto e rivisto quella partita e siamo stati bravi. La cosa positiva è che abbiamo grandi campioni in panchina che ci permettono di agguantare queste vittorie.non. La cosa importante è saper soffrire e stasera l’abbiamo dimostrato. Abbiamo sprecato in contropiede, l’importante è essere tornati alla vittoria. Noi pensiamo al Frosinone, per affrontare il Liverpool non servono stimoli. Abbiamo sbagliato l’approccio con il Chievo e l’abbiamo pagato. Suisapevo che oggi mi avrebbero bersagliato, ma ...