Inquinamento luminoso | la cometa di Natale 46P Wirtanen è visibile a occhio nudo | ma

meteoweb.eu

: A proposito di inquinamento luminoso - sunsetodown : A proposito di inquinamento luminoso - antonioripa : Che spettacolo .. guardate il cielo visto da Marte , senza inquinamento luminoso ... - Oscar_Tilli_San : @borghi_claudio La foto mi ha fatto pensare a questo. Studio e progetto dell’illuminazione delle facciate di Montec… -

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Ladi46P/è diventatama “ammirarla sui nostri cieli sarà praticamente impossibile: a oscurarla del tutto saranno le luci ‘cattive’. Fari, lampade, lampioni e luminarie di ogni tipo producono infatti untale da renderci impossibile osservare nelle nostre città lache nei prossimi giorni raggiungerà il suo picco di luminosità“, si spiega in una nota.“Ladi, la 46/P, è giàda qualche giorno, anche se al limite – ha spiegato Gianluca Masi, del Planetario di Roma – e nei prossimi giorni sarà discretamentediventando via via più luminosa fino al picco previsto tra il 16 e il 17 dicembre quando sarà alla distanza minima dalla Terra”. Ma lo spettacolo ‘natalizio’ di quest’anno sarà completamente annullato ...