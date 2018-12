Infrastrutture Gli imprenditori si mobilitano per la Tav

Più investimenti - più Infrastrutture. Gli imprenditori riuniti oggi a Torino : Nuovo fronte pro-Tav: Confindustria e altre organizzazioni imprenditoriali chiedono al governo di riaprire tutti i cantieri per evitare di perdere i fondi europei -

Gli USA invitano a boicottare le Infrastrutture 5G di Huawei : La guerra dichiarata dagli Stati Uniti a Huawei prosegue senza sosta e nelle scorse ore si è arricchita di un nuovo capitolo. Ecco tutti i dettagli L'articolo Gli USA invitano a boicottare le infrastrutture 5G di Huawei proviene da TuttoAndroid.

“Alberate ed Infrastrutture lineari” degli Stati Generali del verde pubblico : presente il Presidente Francesco Vincenzi : Confermare la partecipazione di Francesco Vincenzi, Presidente ANBI (Associazione Nazionale Consorzi Gestione Tutela Territorio ed Acque Irrigue) alla sessione “Alberate ed infrastrutture lineari” degli Stati Generali del verde pubblico in programma domani, mercoledì 21 novembre 2018, dalle ore 15:00 nel Parlamentino del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo a Roma, in via XX Settembre 20. L'articolo “Alberate ed ...

Lombardia : martedì Consiglio su sostenibilità - Infrastrutture e sicurezza : Milano, 2 nov. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, ha convocato la seduta di Consiglio regionale per martedì 6 novembre dalle 10 alle 19. All’ordine del giorno il question time con interrogazioni a risposta immediata e le interpellanze, due proposte

Lombardia : martedì in consiglio risoluzione per sicurezza Infrastrutture : Milano, 19 ott. (AdnKronos) - Torna a riunirsi martedì 23 ottobre il consiglio regionale della Lombardia convocato dal presidente Alessandro Fermi dalle ore 10 alle ore 18. In apertura dei lavori saranno discussi la proposta di atto amministrativo e il relativo progetto di legge per la fusione del C

Spazio - Galileo : l’ESA sceglie Thales Alenia Space per la fase operativa della Missione di Terra e le Infrastrutture di Sicurezza : Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato oggi un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che agisce per conto della ComMissione Europea (CE) e l’Agenzia Europea GNSS (GSA), per lo sviluppo e il dispiegamento della prossima versione del segmento di Terra della Missione Galileo (GMS) e l’infrastruttura di Sicurezza (GSF), congiuntamente note come WP2X. Questo contratto del valore di circa 324 ...

Lombardia : Consiglio approva proposta su sicurezza Infrastrutture (2) : (AdnKronos) - Il presidente della commissione Angelo Palumbo ha spiegato che "l'approvazione della proposta di risoluzione all’unanimità è il segnale che la commissione ha recepito appieno l’ invito a elaborare e predisporre un testo condiviso da tutti i gruppi consiliari e conferma l’attenzione mas

Lombardia : Consiglio approva proposta su sicurezza Infrastrutture : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - E’ stata approvata oggi all’unanimità in commissione Territorio e infrastrutture del Consiglio regionale della Lombardia una proposta di risoluzione condivisa da tutti i gruppi consiliari che mira a garantire la sicurezza delle infrastrutture civili e dei sistemi viari

Infrastrutture : assessore veneto - intervenire subito per rischio idraulico Basso Tagliamento (2) : (AdnKronos) - "Nonostante le difficoltà del caso, che conosciamo bene - ha continuato Bottacin -, abbiamo da tempo affrontato in maniera molto precisa le problematiche relative al Tagliamento ma anche al Livenza, dove come veneto stiamo per partire con un bacino di laminazione da circa 25 milioni di

Infrastrutture : assessore veneto - intervenire subito per rischio idraulico Basso Tagliamento : Udine, 10 ott. (AdnKronos) - Si è svolto oggi pomeriggio a Latisana (Udine) un incontro a cui hanno preso parte, alla presenza del capo Dipartimento nazionale della Protezione Civile, Angelo Borrelli, che lo aveva convocato, le Regioni veneto e Friuli Venezia Giulia e i comuni interessati alle probl

Infrastrutture : in Consiglio Regione Lombardia audizione vertici (3) : (AdnKronos) - Critici gli interventi dei rappresentanti dei gruppi di minoranza, tra i quali quello di Marco Fumagalli del M5Stelle. “La gestione di Cal e i relativi project financing secondo noi sono un fallimento. Tem su 52 milioni di fatturato ne perde 32 milioni e Brebemi ha addirittura ridotto

Infrastrutture : in Consiglio Regione Lombardia audizione vertici : Milano, 4 ott. (AdnKronos) - L’iter procedurale ed esecutivo e il quadro economico e finanziario di Pedemontana sono stati oggi al centro di un confronto nella seduta congiunta della commissione Territorio e Infrastrutture e della commissione Bilancio del Consiglio regionale della Lombardia, che han

Infrastrutture : in Consiglio Regione Lombardia audizione vertici (2) : (AdnKronos) - "Dopo la tragedia del ponte Morandi di Genova –ha evidenziato la presidente della Commissione Bilancio Silvia Sardone (Gruppo Misto)- è stato importante avere rassicurazioni non solo dal punto di vista economico ma anche per quanto riguarda la sicurezza delle Infrastrutture da parte di