Incidenti in Montagna | alpinista muore al Passo del Tonale

Incidenti in Montagna : cacciatore trovato morto in Alto Adige : In Alto Adige la scorsa notte è stato trovato morto un cacciatore, ai piedi di un pendio nei pressi di Castelrotto. L’allarme era scattato in serata, quando l’uomo non ha fatto rientro a casa. Il corpo è stato recuperato in un bosco in zona Sant’Osvaldo. E’ possibile che l’uomo sia scivolato e per poi precipitare morendo sul colpo. Sul posto soccorso alpino, vigili del fuoco e carabinieri. L'articolo Incidenti in ...

Incidenti in Montagna : 136 morti nel 2018 in Svizzera : Nei primi 9 mesi del 2018 ben 136 persone hanno perso la vita in Incidenti di Montagna in Svizzera: quasi il 50% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, spiega in una nota il Club Alpino Svizzero (CAS), fornendo il suo bilancio intermedio. Le abbondanti nevicate dello scorso inverno e le condizioni insolitamente calde di quest’estate hanno generato molta attività in Montagna nel 2018, rileva il CAS. Nel corso del 2018, le ...

Incidenti in Montagna : cade per diversi metri - escursionista soccorso in Piemonte : Un uomo di 73 anni, residente in valle Anzasca, non è rientrato da una escursione, facendo quindi scattare l’allarme e le ricerche del soccorso alpino di Macugnaga all’Alpe Soi: è stato localizzato sopra Bannio Anzino (Verbania). Il pensionato è caduto per diversi metri, riportando diversi traumi. L’uomo è stato trasportato a valle con una barella e poi trasferito in ambulanza all’ospedale di Domodossola. L'articolo ...

Incidenti in Montagna : morto alpinista 64enne in Svizzera : Incidente in Svizzera, sul versante dell’Hinter Grauspitz, nella zona del Comune di Fläsch (GR): un alpinista 64enne è morto in seguito ad una caduta. L’uomo, insieme ad un amico 72enne, si trovava sul crinale tra lo Schwarzhorn e l’Hinter Grauspitz a un’altitudine di 2.500 metri: sembrerebbe che l’uomo sia scivolato e nella caduta abbia riportato lesioni mortali. La Guardia aerea Svizzera di soccorso Rega non ha ...

Pinerolo - Incidenti Montagna : due morti : 7.26 Sono stati trovati morti i 2 escursionisti dispersi sulle montagne della zozona di Pinerolo che i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese cercavano da ieri sera. A monte del rifugio Granero è stato individuato un 65enne, precipitato con la mountain bike forse a causa di una placca di neve gelata. Individuato invece nei pressi del colle del Sabbione, in Val Chisone,il cadavere di un escursionista. Dopo l'apertura delle basi ...

Incidenti in Montagna : alpinista precipita nel Torinese - morto : Incidente questa mattina nel vallone di Piantonetto, comune di Locana, nel Canavese: un alpinista di 29 anni residente nel Torinese è deceduto dopo essere precipitato dalla parete del Becco Meridionale della Tribolazione. L’allarme è stato lanciato da un’altra cordata in zona. Il recupero della salma, effettuato dagli uomini del Soccorso Alpino Piemontese a bordo dell’eliambulanza 118, è avvenuto in condizioni molto ...

Incidenti Montagna : diciottenne trovato morto in un crepaccio : Il corpo senza vita di un 18enne di Belluno, Patrik Bovo, e’ stato ritrovato oggi dai vigili del fuoco e dal Soccorso alpino sul fondo di un crepaccio nella zona di Passo Giau, fra i Comuni di Selva di Cadore, Colle Santa Lucia e Cortina d’Ampezzo, nel Bellunese. Il ragazzo era partito ieri con la sua motocicletta dal capoluogo ma non aveva fatto piu’ ritorno. Il veicolo e’ stato ritrovato regolarmente parcheggiato ...

Incidenti in Montagna : in aumento gli interventi dell’Aiut Alpin Dolomites : L’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites ha concluso la stagione estiva: è stato registrato un aumento degli interventi, che rispetto all’anno scorso sono saliti da 421 a 467. Anche il numero delle vittime è aumentato, da 28 a 31, di cui 18 per emergenze sanitarie. L’Aiut Alpin si è alzato in volo 411 volte per interventi in Alto Adige, 23 in Trentino, 31 nel Bellunese e una volta in Provincia di Brescia. L’elisoccorso ...

Incidenti Montagna : escursionista morta nel Vercellese : Una escursionista di 49 anni è morta ieri nei pressi della cima Altemberg, a 2400 metri, nel territorio tra Rimella (Vercelli) e Valstrona (Vco). La donna, residente nel Milanese, era in compagnia di altri escursionisti, che dopo averla vista precipitare dalla cresta hanno lanciato subito l’allarme; sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino e speleologico piemontese, che inizialmente hanno incontrato parecchie difficoltà ...

Due morti in Incidenti di montagna in Veneto : Due morti sulle montagne del Veneto in due diversi incidenti avvenuti questa mattina. In Val Canzoi, nel Comune di Cesiomaggiore (Belluno), un uomo di 62 anni è caduto per un centinaio di metri lungo un pendio scosceso mentre era con il fratello e un gruppo di cacciatori in località Sant'Eustachio. La Centrale del Suem 118 ha inviato l'elicottero di Pieve di Cadore e il Soccorso alpino di Feltre. Dopo una ...

Incidenti Montagna : alpinista ferito a 2.300 metri in Friuli : E’ in corso un intervento della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Speleologico per un alpinista infortunatosi in parete. L’alpinista si trovava in cordata sul cosiddetto “pilastro della Plote”, sulla parete Sud della Creta della Chianevate (Udine) molto amata dagli alpinisti per i suoi calcari compatti, ad una quota di 2300 metri a metà della via che stava percorrendo – non è noto ancora quale via ...

