Incendio nella tendopoli di San Ferdinando - si valuta ipotesi dolo : Incendio nella tendopoli di San Ferdinando, si valuta ipotesi dolo La tesi è che il rogo sia stato appiccato per uccidere il ragazzo anche se gli inquirenti precisano che al momento non c'è alcun elemento che lo provi. Intanto la salma del 18enne Souaro Jaiteh è stata trasferita all'ospedale di Reggio Calabria per ...

Incendio distrugge abitazione - paura nella notte a Gallipoli : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di ...

Incendio nella tendopoli di San Ferdinando : muore un migrante : Una ' situazione di precarietà e di pericolo per l'incolumità delle persone '. Così la riunione del Comitato provinciale di Reggio Calabria per l'Ordine e la Sicurezza pubblica convocata dal Prefetto ...

Gioia Tauro - Incendio nella tendopoli di San Ferdinando : morto un migrante di 18 anni : Un migrante di 18 anni proveniente dal Gambia è morto la scorsa notte a causa di un incendio sviluppatosi nella tendopoli di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro. Il rogo, che ha...

Incendio nella palazzina - un morto intossicato : aveva 25 anni - ferita la madre : Un ragazzo di 25 anni è morto stanotte nel rogo della sua casa a Porto Torres , ferita sua madre. L' Incendio è scoppiato intorno alle 4 di questa mattina in una palazzina di tre piani a Porto Torres, ...

Gioia Tauro - Incendio nella baraccopoli : muore carbonizzato un ragazzo del Gambia : Un altro morto nell’inferno di San Ferdinando. Un altro migrante ha perso la vita nella baraccopoli che insiste nella zona industriale di Gioia Tauro, a ridosso del porto. Un altro morto che si poteva evitare se, come tutti i politici degli ultimi 30 anni hanno promesso, si fosse trovata una soluzione alternativa al ghetto dove vivono i raccoglitori stagionali di arance costretti a lavorare nei campi della Piana per meno di 20 euro al ...

Reggio Calabria - Incendio nella tendopoli di San Ferdinando : morto carbonizzato un migrante : Un migrante originario del Gambia è morto carbonizzato mentre dormiva in una baracca della tendopoli di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro, a causa di un incendio forse originato da un fuoco acceso in una delle abitazioni di fortuna per riscaldarsi dal freddo. nella zona, che accoglie centinaia di extracomunitari, episodi simili si sono già avuti nel 2017 e nel 2018.Continua a leggere

Incendio nella tendopoli di San Ferdinando - morto un migrante : Un migrante proveniente dal Gambia è morto in un Incendio sviluppatosi nella tendopoli di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro, dove vivono centinaia di extracomunitari. Secondo quanto si è ...

Gioia Tauro - Incendio nella tendopoli di San Ferdinando : un morto - : Il rogo sarebbe divampato da un fuoco acceso in una delle baracche per riscaldarsi dal freddo. La vittima, un uomo del Gambia, probabilmente stava dormendo e non si è accorto delle fiamme. Quasi due ...

Gioia Tauro - Incendio nella tendopoli di San Ferdinando : un morto : Gioia Tauro, incendio nella tendopoli di San Ferdinando: un morto Il rogo sarebbe divampato da un fuoco acceso in una delle baracche per riscaldarsi dal freddo. La vittima, un uomo del Gambia, probabilmente stava dormendo e non si è accorto delle fiamme. Quasi due anni fa l’incendio doloso che uccise una 26enne ...

Incendio nella notte alla Madama Oliva - operaio intossicato : L'Aquila - Un vasto Incendio è divampato nel magazzino dello stabilimento dell'azienda 'Madama Oliva' a Carsoli, in località Recocce. I primi a intervenire sono stati i dipendenti che, arrivati per il turno del mattino intorno alle 5.30, visto del fumo hanno tentato di contenere le fiamme, poi hanno chiamato i Vigili del Fuoco, arrivati da Avezzano e L'Aquila. Sul posto anche forze dell'ordine e il 118 con ...

Svizzera : Incendio nella notte a Soletta - 6 morti : Tragedia in Svizzera: 6 persone sono morte nella notte a Soletta, a causa di un incendio scoppiato intorno alle 2 ai piani inferiori di un edificio. L’allarme è stato lanciato da uno dei residenti che ha notato il fumo nella tromba delle scale: quando i vigili del fuoco sono arrivati hanno immediatamente evacuato gli abitanti, ma per 6 di loro non c’è stato più nulla da fare. Tra le vittime ci sono anche dei bambini. Una ventina i ...

Mestre - Incendio nella sede di un'associazione : trovati due corpi semicarbonizzati - Ultime Notizie Flash : Tragico incendio questa mattina a Mestre, nel quartiere San Paolo, nella sede di un'associazione di volontariato: trovati due corpi senza vita

Mestre - Incendio nella sede di una associazione : trovati 2 cadaveri carbonizzati : Il rogo è divampato nella sede di un’associazione di volontariato e in una costruzione annessa. Solo quando le fiamme sono state domate i pompieri sono riusciti ad entrare nell'edificio e nella piccola struttura adiacente dove purtroppo hanno fatto la terribile scoperta. Le due vittime sarebbero un uomo e una donna.Continua a leggere