In Francia | più di 100 scuole superiori sono state occupate dagli studenti in protesta

Gilet gialli scatenati non si fermano più - Francia in ginocchio (Video) - incendi - scontri e feriti : Gilet gialli ancora scontri in tutta la Francia non solo a Parigi E’ stato un altro sabato di scontri, violenze e disordini a Parigi, dove i Gilet gialli si sono di nuovo mobilitati per protestare contro il caro-carburante. I manifestanti sono scesi in strada agli Champs Elysées e in tutta l’area circostante, dove ci sono stati aspri scontri con la polizia, auto date alle fiamme, tafferugli. Anche un palazzo è stato incendiato. Dopo ...

Food Sustainability Index - la Francia Paese più virtuoso : Milano, 28 nov., askanews, - La Francia si riconferma il Paese più virtuoso al mondo. A decretarlo è la terza edizione del Food Sustainability Index, FSI, l'indice che analizza le performance di 67 ...

Francia - MACRON 'SFIDA' GILET GIALLI/ "Meno nucleare - più transizione ecologica : stop 14 reattori entro 2035" - IlSussidiario.net : FRANCIA, MACRON replica ai GILET GIALLI con la transizione energetica: 'stop 14 centrali nucleari dal 2035, chiuse tutte le centrali di carbone'.

La Francia si ribella - ma in Italia la benzina è più cara : 'L'alto livello dei prezzi dei carburanti rispetto alla grande maggioranza degli altri Paesi europei è sempre stato uno degli elementi di svantaggio competitivo per l'economia dell'Italia dove l'88% ...

In Italia benzina più cara che in Francia : Gli Italiani pagano in media la benzina l’11,4% in più rispetto ai francesi che invece possono risparmiare oltre 9 euro (9,4) a ogni pieno, mentre sul diesel lo scarto è della metà, pari a 5,36% e 4,4 euro al litro di minori costi sempre a favore dei cugini d’Oltralpe. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop su dati Globalpetrolprices.com in relazione alle proteste che stanno scuotendo la Francia. Le proteste ...

In Italia benzina più cara che in Francia : 'L'alto livello dei prezzi dei carburanti rispetto alla grande maggioranza degli altri Paesi europei è sempre stato uno degli elementi di svantaggio competitivo per l'economia dell'Italia dove l'88% ...

In Italia benzina più cara che in Francia : "L'alto livello dei prezzi dei carburanti rispetto alla grande maggioranza degli altri Paesi europei è sempre stato uno degli elementi di svantaggio competitivo per l'economia dell'Italia dove l'88% ...

In Italia benzina più cara che in Francia : "L'alto livello dei prezzi dei carburanti rispetto alla grande maggioranza degli altri Paesi europei è sempre stato uno degli elementi di svantaggio competitivo per l'economia dell'Italia dove l'88% ...

Gilet gialli? In Italia la benzina è più cara dell'11 - 4% rispetto alla Francia : In Francia la protesta del caro carburant i ha portato i Gilet gialli a protestare bloccando il Paese, con conseguenti incidenti e scontri: si contano un morto e più di 400 feriti, di cui 14 gravi. Ma ...

Francia - i ‘gilet gialli’ bloccano il paese : scontri a Parigi - più di 100 feriti : I gilet gialli paralizzano la Francia: scontri a Parigi e tensioni anche al traforo del Monte Bianco per la protesta contro il caro benzina. In tutto il paese circa 120mila manifestanti hanno organizzato duemila blocchi stradali. Il bilancio della giornata è di una manifestante morta e più di 100 feriti, tra cui cinque in gravi condizioni.Continua a leggere

Francia - tensione tra manifestanti e polizia : più di 100 feriti e oltre 50 fermi. L’intervento delle forze dell’ordine : I “giubbotti gialli“, dai gilet catarifrangenti usati in caso di incidente, hanno manifestato contro l’aumento del prezzo dei carburanti, bloccando diverse città della Francia. A Parigi, hanno tentato di raggiungere l’Eliseo, dove sono stati respinti dalla polizia. In tutto, ci sono stati più di 100 feriti, oltre 50 fermi e un morto: in Savoia una manifestante di 63 anni è morta investita da un’auto. Nel video, un ...

Di Maio : “Fondi europei? Francia e Germania non ci minaccino. L’Italia dà più di quel che riceve” : «Se Francia e Germania pensano di minacciare L’Italia sulla ripartizione dei fondi europei allora dobbiamo dire una cosa: quelli sono soldi degli Italiani perché noi ne diamo più di quelli che riceviamo». ...

Trump in Francia a tombe Usa - momento più bello : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Prescrizione - come funziona in Europa : in Francia stop a ogni azione giudiziaria. In Germania norme più dure per i politici : In Francia il termine per i reati più gravi è di dieci anni ma può essere bloccato a ogni azione giudiziaria. In più una riforma del 2012 ha praticamente reso imprescrittibili gran parte delle pene. Anche in Germania si blocca a ogni azione giudiziaria, e quando l’indagato è un politico è calcolata dal momento in cui viene avviato il procedimento e non nel momento in cui sarebbe stato commesso il reato come avviene in Italia. Nel Regno ...