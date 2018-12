Ilary Blasi | la conduttrice beccata dietro le quinte del Grande Fratello Vip | la foto

Chi ancor più bella vuole apparire…Ilary Blasi e la crioterapia : Seduta estetica di “crioterapia” per Ilary Blasi. Il video, postato su Instagram dal suo fanclub ufficiale, ha raccolto moltissimi commenti e like. Merito della reazione comica di Ilary, al ghiaccio diffuso sul corpo. La crioterapia è infatti un particolare tipo di terapia che fa uso del ghiaccio e dell’abbassamento della temperatura corporea per ottenere dei benefici estetici sul corpo. Come spiegano i follower nei commenti, ...

"La lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi studiata a tavolino". Le prove in un documento ufficiale : Tutto preparato: la lite tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi in diretta al Grande Fratello Vip era studiata a tavolino per aumentare gli ascolti del programma di Canale 5. Questo afferma un documento ufficiale depositato agli atti del procedimento in cui il Tribunale di Sorveglianza di Milano deve decidere se confermare o no l'affidamento terapeutico dell'ex re dei paparazzi. Lo riporta il Corriere della Sera.Nella memoria si legge che il suo ...

