Il Var in Champions League dagli ottavi? La decisione del comitato esecutivo della Uefa

Var in Champions dagli ottavi : Il comitato esecutivo della Uefa ha annunciato che la Var , Video Assistant Referees, sarà utilizzata a partire dagli ottavi di finale di questa edizione della Champions League che prenderanno il via ...

Calcio - Uefa : sì Var da ottavi Champions : 13.40 Adesso è ufficiale:il comitato esecutivo dell'Uefa, riunitosi a Dublino, ha deciso di introdurre il Var, 'Video Assistant Referee', in Champions League già da questa stagione,a partire dagli ottavi di finale. Inizialmente l'entrata in vigore era prevista a partire dal 2019-2020,ma il presidente Ceferin ha convinto l'Esecutivo ad anticipare il via libera.Il Var sarà introdotto anche nell'Europeo Under 21 in programma a giugno in Italia e ...

Champions League - Manchester United agli ottavi ma con il Var… [VIDEO] : Il Manchester United ha strappato la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League grazie al gol di Fellaini nei minuti di recupero, che ha fatto impazzire Josè Mourinho. Nonostante l’avversario di turno, lo Young Boys, fosse abbastanza modesto rispetto ai Red Devils, la squadra di Mourinho ha faticato e non poco prima di sbloccare il match. L’episodio del gol, però, ha innescato una serie di polemiche da parte ...

Napoli - l'ombra lunga del Var ma in Champions serve più carattere : Il turnover stavolta non ha funzionato: tanti cambi e un modestissimo 0-0 contro gli ultimi del Chievo. Con un pesante riflesso sulla classifica. La Juve è volata a +8 ed è un...

CEV Volleyball Champions League 2018-19 : la Gorgonzola NoVara parte col piede giusto : Gorgonzola Novara vittoriosa nella gara d’esordio della CEV Volleyball Champions League 2018-19 Inizia con un successo limpido l’avventura della Igor Gorgonzola Novara nella CEV Volleyball Champions League 2018-19. Al PalaIgor, nella 1^ giornata della fase a gironi, le azzurre di Massimo Barbolini superano 3-0 il Budowlani Lodz, conducendo le danze da metà primo set in poi, senza mai offrire alle polacche l’occasione di ...

Volley femminile - Champions League : NoVara a valanga sul Lodz - Egonu e muro da urlo : Ottimo esordio per Novara nella Champions League 2018-2019 di Volley femminile, le piemontesi hanno sconfitto il Budowlani Lodz per 3-0 (25-19; 25-19; 25-20) in un incontro che non è mai stato in discussione, eccezion fatta per l’avvio del primo set dove le padrone di casa si sono fatte sorprendere dal servizio avversario. Le ragazze di coach Massimo Barbolini hanno sbrigato la pratica polacca in 73 minuti, mettendo in mostra un ottimo ...

DIRETTA/ NoVara Lodz - risultato live 0-0 - streaming video Dazn : si comincia! - Champions League - - IlSussidiario.net : DIRETTA Novara Lodz info streaming video e tv, orario e risultato live della partita per la Champions League di volley , oggi giovedì 22 novembre, .

Champions League - Ancelotti ha le idee chiare : “troppi errori - voglio il Var agli ottavi” : Napoli, Carlo Ancelotti ha detto la sua in merito all’utilizzo del Var in Champions League, la tecnologia potrebbe essere inserita già in questa annata “Mi piacerebbe che la introducessero dagli ottavi di Champions. Sono già in ritardo. Ora ne fanno una questione sugli arbitri e la poca esperienza sul Var. Ma comunque sia dagli ottavi di finale di Champions League ci sono tutti arbitri d’esperienza e la Var potrebbe ...