Il tunnel spazio-temporale di Toninelli

PER GLI ALIENI LA VIA LATTEA POTREBBE ESSERE UN tunnel spazio TEMPORALE “STABILE E NAVIGABILE” : LA VIA LATTEA POTREBBE ESSERE UN TUNNEL SPAZIO-TEMPORALE STABILE E NAVIGABILE PER ALIENI Uno studio pubblicato da un gruppo internazionale di ricercatori, che ha coinvolto anche la Scuola Internazionale di Studi Avanzati di Trieste, ipotizza l’esistenza di TUNNEL SPAZIO-temporali grandi come la nostra galassia. Se fosse così, si tratterebbe di un wormhole stabile e navigabile, un portale per raggiungere punti remoti dell’Universo ...